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Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’ndan bomba pozlar! Ceketinin altına iç çamaşırı giymedi!

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’ndan bomba pozlar! Ceketinin altına iç çamaşırı giymedi!
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09 Kasım 2021 - 12:01

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’ndan bomba pozlar! Ceketinin altına iç çamaşırı giymedi!

Survivor 2021’nin en dikkat çeken isimleri arasında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu, yarışmanın ardından gündemde kalmaya devam ediyor. Kalaycıoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafların yanı sıra bu sefer de kamera karşısında verdiği pozlarla olay yarattı.

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'ndan bomba pozlar! Ceketinin altına iç çamaşırı giymedi! - Sayfa 1

Survivor’da yarışan ünlü isimler arasında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu, yarışmadan sonra dahi adından söz ettirmeye devam ediyor.

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'ndan bomba pozlar! Ceketinin altına iç çamaşırı giymedi! - Sayfa 2

Bir markanın çekimi için kamera karşısına geçen Kalaycıoğlu’nun ceketinin altına sütyen giymeden verdiği pozlara beğeni yağdı.

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'ndan bomba pozlar! Ceketinin altına iç çamaşırı giymedi! - Sayfa 3

İMAJ TAZELEDİ

‘Survivor Panorama’ programının yorumcularından Gökhan Özdemir ile aşk yaşadığı iddia edilen Survivor Aleyna estetik olduktan sonra saçlarını sarıyı boyatıp kestirmiş ve imaj tazelemişti.

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'ndan bomba pozlar! Ceketinin altına iç çamaşırı giymedi! - Sayfa 4

Yarışmadan sonra işleri açılan Survivor Aleyna bir marka için pozlar verdi.

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'ndan bomba pozlar! Ceketinin altına iç çamaşırı giymedi! - Sayfa 5

SÜTYEN TERCİH ETMEDİ

Sütyensiz tercih ettiği kıyafetlerle cesur pozlarını ve çekimlerden kamera arkasını Instagram hesabından paylaşan ünlü yarışmacıya beğeni yağdı.

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'ndan bomba pozlar! Ceketinin altına iç çamaşırı giymedi! - Sayfa 6

İşte o pozlar:

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'ndan bomba pozlar! Ceketinin altına iç çamaşırı giymedi! - Sayfa 7

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'ndan bomba pozlar! Ceketinin altına iç çamaşırı giymedi! - Sayfa 8

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'ndan bomba pozlar! Ceketinin altına iç çamaşırı giymedi! - Sayfa 13

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'ndan bomba pozlar! Ceketinin altına iç çamaşırı giymedi! - Sayfa 16

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