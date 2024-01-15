Survivor 2024 All Star’da ikinci eleme adayı belli oldu! Seda’nın olay yaratan notu ortaya çıktı

Ilıcalı “Seda şöyle yazmışsın; baba, Begüm ve Damla bizi gördü.” dedi. Seda şaşırdı ve babam yanımda değil ki ‘biz’ olsun şeklinde konuştu. Ilıcalı’da dayanamayarak ‘Müsade et o şaşkınlığı biz yaşayalım‘ ifadelerini kullandı.