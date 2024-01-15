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Survivor 2024 All Star’da ikinci eleme adayı belli oldu! Seda’nın olay yaratan notu ortaya çıktı

Survivor 2024 All Star’da ikinci eleme adayı belli oldu! Seda’nın olay yaratan notu ortaya çıktı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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15 Ocak 2024 - 11:16

‘Survivor 2024 All Star’ın yeni bölümü TV8’de yayınlandı. Dokunulmazlık oyunu kıran kırana mücadeleye sahne oldu. Konseyde ikinci eleme adayı belirlendi. Seda Aktuğlu’nun Kolombiya’dan dönüşte olay çıkmasına sebep olan notu paylaşıldı. İşte detaylar..

Survivor 2024 All Star'da ikinci eleme adayı belli oldu! Seda'nın olay yaratan notu ortaya çıktı - Sayfa 1

Acun Ilıcalı bu bölümde Seda Aktuğlu’nun Kolombiya ödülünden dönerken takımını zora soktuğu notu izleyicilerle paylaştı. Ilıcalı, Seda’nın babasına attığı mesajları da anlattı.

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Survivor 2024 All Star'da ikinci eleme adayı belli oldu! Seda'nın olay yaratan notu ortaya çıktı - Sayfa 2

Ilıcalı “Seda şöyle yazmışsın; baba, Begüm ve Damla bizi gördü.” dedi. Seda şaşırdı ve babam yanımda değil ki ‘biz’ olsun şeklinde konuştu. Ilıcalı’da dayanamayarak ‘Müsade et o şaşkınlığı biz yaşayalım‘ ifadelerini kullandı.

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Survivor 2024 All Star'da ikinci eleme adayı belli oldu! Seda'nın olay yaratan notu ortaya çıktı - Sayfa 3

Seda’nın babasına ‘prodüksiyondan ararlarsa ben asla mesaj yollamadım, asla’ dediği de izleyiciyle paylaşıldı.

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Survivor 2024 All Star'da ikinci eleme adayı belli oldu! Seda'nın olay yaratan notu ortaya çıktı - Sayfa 4

SEDA’NIN OLAY YARATAN NOTU

Babasına attığı mesajların ortaya çıktığı Seda’nın Kolombiya dönüşünden tanımadığı kadına bıraktığı notta Acun Ilıcalı tarafından açıklandı.

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Survivor 2024 All Star'da ikinci eleme adayı belli oldu! Seda'nın olay yaratan notu ortaya çıktı - Sayfa 5

Seda, ‘Bu notu babama lütfen iletir misin.” yazısının altına Uluslararası Mors Alfabesi acil durum sinyali olan SOS ifadesini kullandığı görüldü.

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Survivor 2024 All Star'da ikinci eleme adayı belli oldu! Seda'nın olay yaratan notu ortaya çıktı - Sayfa 6

Survivor 2024 All Star’da dokunulmazlık oyununu Kırmızı takım kazandı. Konseyde adı çıkan Seda Aktuğlu ikinci eleme adayı oldu. Seda ve Kardeniz düelloya çıkacak.

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