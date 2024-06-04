Suriye’yi karıştıran ölüm iddiası! Baas’tan açıklama geldi

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın lösemi teşhisi konulan eşi Esma Esad’ın hayatını kaybettiği iddia edildi. Baas’tan açıklama geldi.
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın bir süredir lösemi tedavisi gören eşi Esma Esad’ın hayatını kaybettiği iddia edildi. Söz konusu iddiaya, Esad’ın lideri olduğu Baas Partisi’nden yalanlama geldi. Al Arabiya’nın aktardığına göre partinin açıklamasında, ‘asılsız haberlerin dolaşıma girdiği‘ belirtildi. Sosyal medyada yayınlanan açıklamada, ‘haberlerin yalnızca güvenilir kaynaklardan alınması gerektiği’ uyarısı yer aldı.
LÖSEMİ TEŞHİSİ KONULMUŞTU
Esma Esad’la ilgili en son Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, çeşitli semptom ve klinik belirtilerin görülmesinin ardından tıbbi muayene ve testlerden geçirildiği ve akut miyeloid lösemi teşhisi konulduğu belirtilmişti.
2019’DA MEME KANSERİNİ YENMİŞTİ
Aynı açıklamada Esma Esad’ın izolasyon şartlarını içeren özel bir tedavi protokolüne tabi tutulacağı, bu nedenle kamusal faaliyetlerden uzak kalacağı aktarılmıştı. Esma Esad, 2018’de erken teşhis edilen meme kanserini Ağustos 2019’da yendiğini açıklamıştı.