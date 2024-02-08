Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe mi, Galatasaray mı favori?

Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi. Peki Fenerbahçe mi, Galatasaray mı favori…
Süper Lig’de 25. hafta öncesi şampiyonluk oranları güncellendi. Ezeli rakiplerden Fenerbahçe ve Galatasaray’ın kıran kırana geçen zirve mücadelesi şampiyonluk oranlarına da yansıdı.
İlk 24 haftanın geri kaldığı Süper Lig’de Fenerbahçe ve Galatasaray aynı puanla zirveyi paylaşmaya devam ederken, sarı-lacivertliler averaj farkıyla ezeli rakibini önünde bulunuyor.
İşte Süper Lig’de yeni şampiyonluk oranları…
Fenerbahçe: 1.75
Galatasaray: 1.80
Beşiktaş: 50
Trabzonspor: 50
Adana Demirspor: 100