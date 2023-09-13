Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi

Trendyol Süper Lig’de 5. hafta maçları öncesi şampiyonluk oranları güncellendi. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın oranının aynı kaldığı gözlemlendi.

Süper Lig’in 4 haftası geride kalırken, milli ara sonrası 5. hafta heyecanı cumartesi günü başlıyor. Öte yandan Süper Lig’de 2023-24 sezonunun Şampiyonluk Oranları da güncellendi.

“3 büyükler”in oranı değişmedi

Galatasaray’ın 2.6, Fenerbahçe’nin 2.7 ve Beşiktaş’ın 3.5’lik oranının değişmediği gözlemlendi.

Trabzonspor’un oranı yükseldi

Trabzonspor’un 15 olan oranı ise 20’ye yükseldi. Başakşehir’in oranı da 20’de kaldı.

adana Demirspor’un 15 olan oranında değişim yaşanmadı.

Fatih Karagümrük, Konyaspor ve Kayserispor’un oranları ise 75 olarak belirlendi.