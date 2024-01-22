Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

AkhisarsporMKE AnkaragücüAytemiz AlanyasporAntalyasporİstanbul BaşakşehirBeşiktaşBursasporErzurum BBÇaykur RizesporFenerbahçeGalatasarayGöztepeKasımpaşaKayserisporAtiker KonyasporTrabzonsporDemir Grup SivassporYeni Malatyaspor

Süper Lig’de 22. haftanın hakemleri belli oldu!

Süper Lig’de 22. haftanın hakemleri belli oldu!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
5 views
22 Ocak 2024 - 13:45

Süper Lig’de 22. haftada görev yapacak hakemler açıklandı.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ricardo Quaresma’dan Beşiktaş’a dönüş sinyaliRicardo Quaresma’dan Beşiktaş’a dönüş sinyali
Hakemin elini sıkmayan futbolcu kırmızı kart gördüHakemin elini sıkmayan futbolcu kırmızı kart gördü
Trabzonspor’da Galatasaray maçı öncesi iki yıldız kadro dışı!Trabzonspor’da Galatasaray maçı öncesi iki yıldız kadro dışı!
Hikmet Karaman Süper Lig’e dönüyor.Hikmet Karaman Süper Lig’e dönüyor.
Rıdvan Dilmen’den Galatasaray için olay sözler!Rıdvan Dilmen’den Galatasaray için olay sözler!
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !