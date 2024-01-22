Süper Lig’de 22. haftanın hakemleri belli oldu!

Süper Lig’de 22. haftada görev yapacak hakemler açıklandı.
Trendyol Süper Lig’de 23 Ocak Salı günü başlayacak 22. haftanın hakemleri belli oldu.
İşte Süper Lig’de 22. hafta düdük çalacak hakemler:
23 OCAK SALI
Hatayspor – Alanyaspor | Emre Kargın
Pendikspor – Kasımpaşa | Burak Şeker
Beşiktaş – Adana Demirspor | Atilla Karaoğlan
24 OCAK ÇARŞAMBA
Gaziantep FK – Konyaspor | Volkan Bayarslan
MKE Ankaragücü – Fatih Karagümrük | Muhammet Ali Metoğlu
Antalyaspor – Sivasspor | Turgut Doman
RAMS Başakşehir – Fenerbahçe | Abdulkadir Bitigen
25 OCAK PERŞEMBE
Samsunspor – Kayserispor | Çağdaş Altay
Çaykur Rizespor – Trabzonspor | Ümit Öztürk
Galatasaray – İstanbulspor | Bahattin Şimşek