Süper Lig’de 13. Haftanın Ardından Puan Durumu ve 14. Hafta Fikstürü

Süper Lig 2024-2025 sezonunda 13. hafta sona erdi. Ligde heyecan dolu mücadeleler yaşanırken, 13. haftada toplam 30 gol atıldı. Haftanın öne çıkan takımı, Adana Demirspor’u 5-0 yenen Trabzonspor olurken, zirve yarışı tüm hızıyla devam ediyor.
Galatasaray Rekor Kırdı
Galatasaray, Bodrum FK deplasmanından 1-0 galip ayrılarak 12 maçta topladığı 34 puanla, Süper Lig tarihinin en iyi başlangıç rekorunu kırdı. Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon yenilmezlik serisini sürdürürken, deplasmanda üst üste 14. galibiyetini aldı.
Fenerbahçe’den Farklı Galibiyet
Kayserispor’u deplasmanda 6-2 mağlup eden Fenerbahçe, puanını 29’a çıkardı ve zirve takibini sürdürdü.
Beşiktaş’ta Düşüş Sürüyor
Sezona iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş, son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla geriledi. Göztepe karşısında 4-2’lik mağlubiyet alan siyah-beyazlılar, son 4 maçta 11 puan kaybederek 21 puanda kaldı.
13. Haftanın Maç Sonuçları
- Eyüpspor-Rizespor: 1-2
- Kayserispor-Fenerbahçe: 2-6
- Gaziantep FK-Başakşehir: 3-0
- Bodrum FK-Galatasaray: 0-1
- Sivasspor-Kasımpaşa: 0-0
- Konyaspor-Hatayspor: 1-1
- Samsunspor-Alanyaspor: 1-1
- Beşiktaş-Göztepe: 2-4
- Trabzonspor-Adana Demirspor: 5-0
13. Hafta Sonrası Puan Durumu
- Galatasaray – 34 Puan
- Fenerbahçe – 29 Puan
- Trabzonspor – 27 Puan
- Rizespor – 25 Puan
- Beşiktaş – 21 Puan
- Alanyaspor – 20 Puan
14. Haftanın Fikstürü
29 Kasım Cuma
20.00 Antalyaspor-Sivasspor
30 Kasım Cumartesi
13.30 Samsunspor-Bodrum FK
16.00 Adana Demirspor-Konyaspor
19.00 Başakşehir-Göztepe
19.00 Alanyaspor-Trabzonspor
1 Aralık Pazar
16.00 Rizespor-Kayserispor
19.00 Galatasaray-Eyüpspor
2 Aralık Pazartesi
20.00 Hatayspor-Beşiktaş
20.00 Fenerbahçe-Gaziantep FK
Not: Kasımpaşa, 14. haftayı BAY geçecek.
Kaynak: https://www.ensonhaber.com/