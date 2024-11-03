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Süper Lig’de 13. Haftanın Ardından Puan Durumu ve 14. Hafta Fikstürü

Süper Lig’de 13. Haftanın Ardından Puan Durumu ve 14. Hafta Fikstürü
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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26 Kasım 2024 - 15:57

Süper Lig 2024-2025 sezonunda 13. hafta sona erdi. Ligde heyecan dolu mücadeleler yaşanırken, 13. haftada toplam 30 gol atıldı. Haftanın öne çıkan takımı, Adana Demirspor’u 5-0 yenen Trabzonspor olurken, zirve yarışı tüm hızıyla devam ediyor.

Galatasaray Rekor Kırdı

Galatasaray, Bodrum FK deplasmanından 1-0 galip ayrılarak 12 maçta topladığı 34 puanla, Süper Lig tarihinin en iyi başlangıç rekorunu kırdı. Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon yenilmezlik serisini sürdürürken, deplasmanda üst üste 14. galibiyetini aldı.

Fenerbahçe’den Farklı Galibiyet

Kayserispor’u deplasmanda 6-2 mağlup eden Fenerbahçe, puanını 29’a çıkardı ve zirve takibini sürdürdü.

Beşiktaş’ta Düşüş Sürüyor

Sezona iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş, son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla geriledi. Göztepe karşısında 4-2’lik mağlubiyet alan siyah-beyazlılar, son 4 maçta 11 puan kaybederek 21 puanda kaldı.

13. Haftanın Maç Sonuçları

  • Eyüpspor-Rizespor: 1-2
  • Kayserispor-Fenerbahçe: 2-6
  • Gaziantep FK-Başakşehir: 3-0
  • Bodrum FK-Galatasaray: 0-1
  • Sivasspor-Kasımpaşa: 0-0
  • Konyaspor-Hatayspor: 1-1
  • Samsunspor-Alanyaspor: 1-1
  • Beşiktaş-Göztepe: 2-4
  • Trabzonspor-Adana Demirspor: 5-0

13. Hafta Sonrası Puan Durumu

  1. Galatasaray – 34 Puan
  2. Fenerbahçe – 29 Puan
  3. Trabzonspor – 27 Puan
  4. Rizespor – 25 Puan
  5. Beşiktaş – 21 Puan
  6. Alanyaspor – 20 Puan

14. Haftanın Fikstürü

29 Kasım Cuma
20.00 Antalyaspor-Sivasspor

30 Kasım Cumartesi
13.30 Samsunspor-Bodrum FK
16.00 Adana Demirspor-Konyaspor
19.00 Başakşehir-Göztepe
19.00 Alanyaspor-Trabzonspor

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1 Aralık Pazar
16.00 Rizespor-Kayserispor
19.00 Galatasaray-Eyüpspor

2 Aralık Pazartesi
20.00 Hatayspor-Beşiktaş
20.00 Fenerbahçe-Gaziantep FK

Not: Kasımpaşa, 14. haftayı BAY geçecek.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com/

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