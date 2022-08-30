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Süleyman Soylu hakkında Sedat Peker iddiası! ‘İki polis müdürünün önerisine rağmen…’

Süleyman Soylu hakkında Sedat Peker iddiası! ‘İki polis müdürünün önerisine rağmen…’
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30 Ağustos 2022 - 16:05

Tolga Şardan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in Bataklık dosyasına sokulmasına başta olur vermediğini, bu durumun daha sonra değiştiğini ileri sürdü.

T24 yazarı Tolga Şardan, İstanbul’da ticaret yapan bir kısım iş insanları hakkında yürütülen ve İçişleri Süleyman Soylu tarafından ‘cumhuriyet tarihinin en büyük kara parayla mücadele’ operasyonu olarak tanımlanan Bataklık dosyası çerçevesinde önemli bilgilere ulaştığını söyledi.

Yeni bilgilerin odağında, şimdilerde Birlik Arap Emirlikleri’nde (BAE) yaşayan ve son günlerde yayınladığı mesajlarla iktidarı zor durumda bıraktığı gözlenen organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in bulunduğunu dile getiren gazeteci, şöyle devam etti:

“Peker konusuna girmeden önce küçük bir hatırlatma yapayım.

Bataklık soruşturması içinde yer alan sanıklardan Atilla Yıldırım’ın iddianameye giren faaliyetlerine bakıldığında, kara para aklama örgütünün iki liderinden birisi olan Çetin Gören’i Sedat Peker’le tanıştıran isim olduğu anlaşılıyor.

İddianamede yer aldığı şekliyle; söz konusu tanışıklıktan faydalanmaya çalışan Çetin Gören’in, Sedat Peker’le birlikte hareket ettiği izlenimi yaratarak diğer suç örgütleri karşısında güç gösterisi yapmaya çalıştığı, örgüt içerisinde böyle bir misyon üstlendiği belirlendi.

Bir iddiaya göre de Peker, dosyada isimler ‘lider’ olarak geçen Çetin Gören ve Nejat Daş’ın kayıt dışı parasına ‘çökmek’ istedi.

Mardin Savurlu olan Daş ise mafya dünyasında ‘Silvanlı Mehmet’ olarak tanınan Mehmet Salih Tulpar’ı yanına aldı. Tulpar’ın sürece girişiyle birlikte Peker geri adım attı.

Bu olayların hepsi Bataklık soruşturması sürecinde yaşandı.

SOYLU’DAN PEKER TALİMATLARI

Aldığım bilgilere ve iddialara göre olaylar şöyle gelişti:

Peker’in hakkındaki bir soruşturma çerçevesinde henüz yurt dışına çıkmadığı günler.

O dönemde Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde Ankara Emniyeti ile beraber Bataklık dosyasının ön hazırlık sürecini yürütüyor.

Üst bölümde aktardığım üzere Atilla Yıldırım’ın da aralarında bulunduğu bazı şüphelilerin telefon görüşmelerinde Sedat Peker’le bağlantılarını anlattıkları tespit edilince dosya kapsamında ilginç olaylar birbiri ardına yaşandı.

Soruşturmayı yürüten ve dosyanın asıl sorumlusu olan EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanı İbrahim Hakkı Seydioğulları ile savcılığın adli kolluk görevi verdiği Ankara Emniyeti’nin bir numarası Servet Yılmaz, İçişleri Bakanı Soylu ile bir araya geldiler.

‘DOSYA ŞÜPHELİSİ YAPALIM’ DEDİLER, UYGUNLUK VERMEDİ

İki üst düzey polis müdürü eldeki verileri ortaya koyup Peker’in dosya şüphelisi yapılmasını önerdi. Ancak Soylu, birkaç saniye düşündükten sonra fikrini almaya gelen iki polis müdürünün önerisine uygunluk vermedi!

Soruşturma, kapsamında Peker olmaksızın yürütülmeye devam etti.

Fakat bir süre sonra hiç hesapta olmayan gelişmeler art arda yaşanmaya başlandı. Organize suç hükümlüsü Peker, önce yurt dışına kaçtı. Ki sonrasında kendisine ‘yurt dışına çık’ diyenin bizzat Soylu olduğunu öne sürdü.

Sonrasında Peker’in, özellikle Soylu’yu hedef alan paylaşımları arka arkaya kamuoyu gündemine gelmeye başladı.

DOSYA YENİDEN AÇILDI

İşte bu paylaşımlardan sonra Soylu’nun ekibi bu kez Peker’i Bataklık dosyasına sokabilmenin yollarını aramaya başladı. Ancak gözaltılar başlamış, aradan bir yıl geçmiş ve iş işten de geçmiş gibiydi.

Bu arada Peker’in dosyaya soruşturmanın Gaziantep boyutundan sokulmasını sağlamak amacıyla Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne özel bir atama bile yapıldı.

Daha önce Ankara’da Servet Yılmaz’ın terörle mücadele şubesinden sorumlu yardımcısı Mustafa Emre Başbuğ, geçen yıl temmuzda Şırnak’tan Gaziantep’e getirildi.

‘PEKER’İN ŞÜPHELİ YAPILAMAYACAĞI ANLAŞILDI’

Dosyada yapılan detaylı incelemelere karşın, Peker’in şüpheli yapılamayacağı anlaşılınca süreç kendi haline bırakıldı.

Bir notu dikkatinize sunayım; Bataklık operasyonu soruşturması, Nisan 2019’da Güney Afrika’dan Ankara’daki Emniyet Genel Müdürlüğü’ne gelen bir bilgi notu üzerine başlatıldı. Sedat Peker ise Kasım 2019’da yurt dışına kaçtı. (…)”

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