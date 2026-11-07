Süleyman Orakçıoğlu’na Bahçeşehir Üniversitesi’nden Anlamlı Ödül

Bahçeşehir Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Yükseköğretimde İş Hayatına Hazırlık Zirvesi”, eğitim ve iş dünyası arasındaki iş birliğini gündeme taşıdı. Zirve kapsamında takdim edilen anlamlı ödül, gençlerin kariyer yolculuklarına katkı sunan çalışmaların önemini bir kez daha ortaya koydu.

Ödülün ardından yapılan açıklamada, bu anlamlı takdiri almaktan büyük mutluluk ve onur duyulduğu ifade edildi. Gençlerin eğitim hayatından iş dünyasına geçiş süreçlerinin desteklenmesi ve kariyer fırsatlarının artırılmasının önemine vurgu yapıldı.

Gençlerin Potansiyellerini Ortaya Çıkarmak Hedefleniyor

Açıklamada, gençlerin sahip oldukları potansiyeli ortaya çıkarabilecekleri fırsatların oluşturulmasının ortak bir sorumluluk olduğu belirtildi. Geleceğin nitelikli insan kaynağının yetişmesine katkı sunmanın önemine dikkat çekilerek, eğitim sürecinin iş dünyasıyla daha güçlü bağlar kurması gerektiği ifade edildi.

Eğitim ve İş Dünyası Arasındaki İş Birliği Vurgusu

Eğitim kurumları ile iş dünyası arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin ülkenin geleceğine yapılabilecek en değerli yatırımlardan biri olduğu kaydedildi.

Ödül dolayısıyla Bahçeşehir Üniversitesi başta olmak üzere organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür edilirken, gençlerin başarılarla dolu bir gelecek inşa etmeleri temennisinde bulunuldu.