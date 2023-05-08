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Soylu’dan İmamoğlu’na Erzurum tepkisi: İmamoğlu’nun kendisi provokatördür

Soylu’dan İmamoğlu’na Erzurum tepkisi: İmamoğlu’nun kendisi provokatördür
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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08 Mayıs 2023 - 14:19
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na Erzurum mitingi sırasında yapılan taşlı saldırının ardından, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu “Adım adım nasıl hazırlandığını tek tek açıklayacağım” demişti. Katıldığı bir canlı yayında Erzurum’daki olaylarla ilgili açıklamalar yapan Bakan Soylu, “Genel hazımsızlık İstanbul mitingi. Bu İstanbul mitinginin büyüklüğünün konuşulmasının engellemek, gündemi değiştirmek için böyle bir yöntemi ortaya koydular.” ifadelerini kullandı.

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