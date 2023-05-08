Soylu’dan İmamoğlu’na Erzurum tepkisi: İmamoğlu’nun kendisi provokatördür

Türkiye seçim öncesi son pazarını yaşarken siyasi arenada yaşananlar gerilimi artırdı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erzurum’da konuşurken bir grup taşlı saldırıda bulundu. İmamoğlu mitingi yarıda keserek bölgeden uzaklaştırıldı. İmamoğlu’nun otobüsünün camları atılan taşlardan dolayı kırıldı.
SOYLU CANLI YAYINDA AÇIKLAMALAR YAPTI
Bakan Soylu, Ülke TV’de katıldığı bir canlı yayında Erzurum’daki olaylarla ilgili açıklamalar yaptı. Soylu’nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
“Bugün aynı şahsın yani kendini devletin üzerinde gören, devletin kendisini ikaz etmesine rağmen bu şahıs gittiği her yerde bu tip tahrik gücü olan eylemler gerçekleştiriyor. 4 Mayıs’tan sonra siyasi faaliyetlerle ilgili izin verme şartı YSK’dadır. ‘Bu kampanyaları şu şartlarda yapabilirsiniz’ diye. Tamamı yalan olan mağdur edebiyat yapıyor, son 4 yılda Cumhuriyet tarihinin en büyük gelirini alan İstanbul’dur. İş yapmak istemiyor mağduriyet edebiyatı üzerinden gidiyor. “
“SEÇİM KURULU’NDAN İZİN ALINMASI LAZIM”
“İlçe Seçim Kurulu’ndan izin alınması lazım. Sivas için müracaat ediyor. ‘Halkı selamlama yapma talebinin oy çokluğuyla reddedine’ kararı. Seçim Kurulu’na müracaat etmişler, ‘Ben izin istiyorum’ diyor, ‘Burada vermiyorum ayarlanan başka yer var’ diyorlar. YSK hepsine yer vermiş. Onlara Maltepe’yi bize Atatürk Havalimanı’nı veren Seçim Kurulu. Buna rağmen gitti öbür yerde Sivas’ta miting yaptı. Bu bir kanunsuzluk. Yapmasının tek sebebi var, bu arkadaşın bir gündem hastalığı var gündemden düştü. Üçü de birbirini sevmiyor. Bay Kemal, İmamoğlu ve Yavaş birbirinden nefret ediyor kendi içlerinde rekabet halindeler. Sivas’ta seçim kurulu başka bir yeri gösterecekken burada yapmasının sebebi bu kavgayı kanatmak. Kalabalık toplayamadıkları için dar alanda şehir içinde bunu yapmak istiyorlar. Miting dediğiniz miting alanında yapılır. İmamoğlu Türkiye’ye gelmiş en büyük sahtekarlardan bir tanesidir. ”
“ORADA BİN POLİS VARDI”
“Bu hadisenin olduğu yerde esnaf ziyareti var miting yok. Bir yerde bir olay çıkarmak istiyorlar. Olay çıktıktan sonra bunların yalanları çoktur. Bütün meseleleri bunun üzerinden sahtecilik ortaya koymak. Bu belgeye bir cevap versinler. Devletin valisi ne eksiklik yapmış. Bin polis vardı orada. Çünkü bunlar buna rağmen aynen Sivas’ta yaptıkları gibi Seçim Kurulu izin vermemesine rağmen. Toplum nezdinde itibarını kaybettiği net şekilde gözüküyor.”
“GENEL HAZIMSIZLIK İSTANBUL MİTİNGİ”
“Ben bir esnaf ziyareti yapacağım diye bunu almana gerek yok zaten. Sivas ve Erzurum’da da öyle yaptı. Kalabalık oluşuyor orada, orada miting yapılacağı bilgisi alınsa. Polis var etrafta. Sivil insanlar su şişesi atıyor öyle başlıyor. Bu tip olaylarda bir takım meselelerin olabileceğinin tahrikini yaparak geliyor. İzin almadığı bir miting. Miting alanı olmayan bir yer. Bin polis var orada. Saldıranlara TOMA müdahale ediyor. Genel hazımsızlık İstanbul mitingi. Bu İstanbul mitinginin büyüklüğünün konuşulmasının engellemek, gündemi değiştirmek için böyle bir yöntemi ortaya koydular.”
“BİR TİYATRO İLE KARŞI KARŞIYA”
“Erzurum’da 19-20 kişi hastaneye başvuruyor, bir kişinin itmeden kaynaklı bir şey var. Diğerleri hastaneye gittiğinde bir yerlerinin ağrıdığını söylemişler. Bir tiyatro ile karşı karşıya. Orada tahrik ediyor, provokasyonu yapan kendileri. Tamamen kitleyi tahrik etmeye yönelik bir konuşma yapıyor. Savcılar bu olaya bakacaklar kimin tahrik edip etmediğini ortaya koyacaklar. Erzurumlulara orada ‘provokatörler’ diyor. Allah bu adamdan Türkiye’yi kurtarsın. YSK bunun hakkında suç duyurusu yapacak. Burada miting yapılmamasına rağmen yapıyor. Esnaf ziyareti yapar bunun için izne gerek yok. Orada açık olunca her şey spontane gelişiyor. Miting alanına insanlar nasıl alınıyorlar? Yarım saat öncesine kadar binerli gruplar sokak sokak dolaşıyorlar Erzurum’da sloganlar atarak. Bunlar milliyetçi hassasiyeti olan insanlar. O şehirde milliyetçilik damarı yüksek hassasiyet var. Provokatörlük yapmaya kalkarsanız Allah korusun, arkadaşlar başarılı şekilde yönetmişler, bir kişinin kafasında bir şey var o da bir şey mi gelmiş.”
SİYASİLERDEN PEŞ PEŞE TEPKİ
Kısa sürede gündem olay saldırıyla ilgili Millet İttifakı üyesi partilerin genel başkanları ve Cumhurbaşkanı adayları Muharrem İnce ve Sinan Oğan’dan tepki geldi.
SOYLU’DAN SERT AÇIKLAMA GELMİŞTİ
Konuyla ilgili ilk açıklamasını sosyal medya hesabından yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sert ifadeler kullandı. Soylu paylaşımına, “Erzurum halkına provokatör diyen Ekrem İmamoğlu’nun kendisi provokatördür. Bu provokasyonu adım adım nasıl hazırladığını tek tek açıklayacağım.” notunu düştü.
BİR AÇIKLAMA DA SEKMEN’DEN
Gergin dakikaların ardından bir açıklama da Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’den geldi. Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulacağını belirten Sekmen, “Esnaf ziyaret için izin aldılar. Orası miting alanı değil. İmamoğlu işini gücünü bırakmış Erzurum’a geliyor. Elazığ’daki deprem sonrası da Erzurum’a gelip kayak yapmıştı. Burası milliyetçi bir şehir. Burada izinsiz miting yapılamaz.” dedi.