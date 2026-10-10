Sosyal medyada yeni dönem! 15 yaş altına yasak Resmî Gazete’de

Sosyal medya kullanımına ilişkin çocukları ilgilendiren yeni düzenleme, 10 Ekim 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı. Sosyal ağ sağlayıcılarının çocuklara yönelik hizmetlerini ve yaş doğrulama süreçlerini yeniden düzenleyen yönetmelikle, 15 yaşını doldurmamış çocukların sosyal medya hizmetlerinden yararlanmasına sınırlama getirildi. 15 yaşını doldurmuş çocuklar için ise özel hesaplar oluşturulması ve bu hesapların daha sıkı güvenlik kurallarına tabi tutulması öngörüldü.

Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik, çocukların dijital ortamdaki güvenliğini artırmayı, kişisel verilerini korumayı ve sosyal medya kullanımına ilişkin denetim mekanizmalarını güçlendirmeyi amaçlıyor.

15 yaşını doldurmayan çocuklar hesap açamayacak

Yeni yönetmeliğe göre sosyal ağ sağlayıcıları, 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak. Bu kapsamda platformlar, kullanıcıların yaşlarını doğrulayabilecek sistemler kurmakla yükümlü olacak.

Yaş doğrulama sürecinde e-Devlet Kapısı üzerinden oluşturulan yaş doğrulama belirtecinin kullanılması öngörülüyor. Bu sistem aracılığıyla kullanıcının 15 yaşını doldurup doldurmadığı kontrol edilecek.

Düzenlemede dikkat çeken ayrıntılardan biri ise kişisel verilerin korunmasına ilişkin oldu. Yaş doğrulama belirtecinin, kullanıcının doğum tarihi gibi ayrıntılı bilgilerini sosyal medya platformlarıyla paylaşmadan yaş durumunun belirlenmesini sağlaması hedefleniyor.

Yapılan kontrol sonucunda 15 yaşını doldurmadığı tespit edilen çocukların yeni hesap açma talepleri reddedilecek. Mevcut hesaplar içinse yönetmelikte belirtilen geçiş hükümleri uygulanacak.

15 yaşını dolduran çocuklara özel hesap dönemi

15 yaşını doldurmuş çocuklar sosyal medya kullanabilecek ancak hesapları yetişkin kullanıcıların hesaplarından farklı kurallara tabi olacak. Yönetmelik kapsamında çocuklara yaşlarına ve gelişim düzeylerine uygun, ayrıştırılmış hizmet sunulması gerekecek.

Bu hesaplarda gizlilik ayarları varsayılan olarak yüksek seviyede tutulacak. Hesapların herkese açık hâle getirilmesine izin verilmeyecek ve çocukların kişisel bilgilerinin korunması için ek önlemler uygulanacak.

Ayrıca çocukların fiziksel, psikolojik, zihinsel ve sosyal gelişimini olumsuz etkileyebilecek içeriklere maruz kalmasını azaltmak amacıyla içerik filtreleme ve öneri sistemi ayarlarının uygulanması sağlanacak.

Çocuk hesaplarında canlı yayın yapılamayacak

Yeni düzenlemenin en dikkat çeken maddelerinden biri, çocuk hesaplarına getirilen kullanım sınırlamaları oldu.

Yönetmeliğe göre 15 yaşını doldurmuş çocukların hesaplarında canlı yayın özelliği bulunamayacak. Çocukların davranışlarına göre kişiselleştirilmiş reklam faaliyetleri de yasaklanacak.

Çocukların sosyal medya üzerindeki görünürlüğünü azaltmak amacıyla takipçi ve takip edilen bilgileri gibi bazı hesap detaylarının başkaları tarafından görüntülenmesini önleyecek teknik tedbirler alınacak.

Mesajlaşma konusunda da yeni kurallar uygulanacak. Çocuk kullanıcılar yalnızca takip ettikleri hesaplardan mesaj alabilecek. Ayrıca mesajlarda görüldü bilgisi gösterilmeyecek.

Çocukların paylaşımlarının izinsiz biçimde kaydedilmesi riskine karşı ekran görüntüsü alınmasını önlemeye yönelik teknik tedbirlerin de uygulanması gerekecek.

Ebeveynlere kontrol yetkisi verilecek

Yönetmelikle birlikte sosyal medya platformlarının ebeveyn kontrol araçları sunması da zorunlu hâle getirilecek. Bu araçlar sayesinde ebeveynler, çocuklarının hesaplarını ve platform özelliklerini daha yakından kontrol edebilecek.

Ebeveyn kontrol sistemleriyle kullanım süresinin izlenmesi, belirli özelliklerin sınırlandırılması ve çocukların kimlerle iletişim kurabileceğinin belirlenmesi mümkün olacak.

Ücretli satın alma ve kiralama işlemlerinin ebeveyn iznine veya onayına bağlanabilmesi ve harcama limitlerinin belirlenebilmesi de öngörülen düzenlemeler arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra konum paylaşımını sınırlandırmaya yönelik mekanizmalar da sunulacak.

Söz konusu araçların Türkçe olması, kolay kullanılabilmesi ve farklı cihazlarla işletim sistemlerinde çalışabilecek şekilde tasarlanması gerekecek.

Hesabı kapatılan kullanıcılar itiraz edebilecek

Yönetmelik, yaş doğrulama sonuçlarına veya hesaplar hakkında alınan kararlara itiraz edilmesine yönelik bir mekanizma da getiriyor.

Sosyal ağ sağlayıcıları; yaş doğrulama sonuçları, hesapların askıya alınması ya da kapatılması ve çocuklara özgü hizmetler kapsamında uygulanan tedbirlere ilişkin başvuruların yapılabileceği sistemler kuracak.

Bu sistemlerin Türkçe, ücretsiz ve erişilebilir olması gerekecek. Başvuruların yalnızca otomatik sistemler tarafından değerlendirilmesi yeterli olmayacak; anlamlı bir insan incelemesi de yapılacak.

Kurallara uymayan platformlara yaptırım uygulanabilecek

Yönetmelikle getirilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda 5651 sayılı Kanun’un ilgili hükümleri kapsamında yaptırımlar uygulanabilecek.

Süreçte, aykırılığın sosyal ağ sağlayıcısına bildirilmesi ve giderilmesi için makul bir süre tanınması öngörülüyor. Düzenlemenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi ise Siber Güvenlik Başkanlığına veriliyor.

Yönetmelik 1 Kasım’da yürürlüğe girecek

Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmeliğin 1 Kasım 2026 tarihinde yürürlüğe girmesi planlanıyor. Yeni kuralların uygulanmasından Siber Güvenlik Başkanı sorumlu olacak.

Mevcut sosyal medya hesapları için de geçiş süreci öngörülüyor. Buna göre sosyal ağ sağlayıcıları, 31 Mart 2027 tarihine kadar yaş doğrulama belirtecini kullanmadan açılmış mevcut hesaplarda en az bir kez yaş doğrulaması uygulayacak.

Yapılan doğrulama sonucunda 15 yaşını doldurmadığı belirlenen çocukların mevcut hesapları, gerekli bilgilendirme yapıldıktan sonra kapatılacak.

Yeni düzenlemeyle birlikte sosyal medya platformlarının yaş doğrulama sistemlerini güncellemesi, çocuklara özel hesap altyapısı oluşturması ve ebeveyn kontrol araçlarını devreye alması gerekecek. Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle çocukların sosyal medya kullanımında yeni bir dönem başlayacak.