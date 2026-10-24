Sosyal medyada yeni dolandırıcılık tuzağı! DMM’den kritik uyarı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 1 Kasım 2026’da yürürlüğe girecek sosyal medyada yaş doğrulama düzenlemesi öncesinde vatandaşları dolandırıcılık girişimlerine karşı uyardı. “Hesabınız kapatılacak” ve “Yaş doğrulamanızı hemen yapın” ifadelerini içeren sahte SMS, e-posta ve sosyal medya bağlantıları üzerinden kişisel ve finansal bilgilerin ele geçirilmeye çalışıldığı belirtildi. DMM, yaş doğrulama işlemlerinin yalnızca e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak yaş doğrulama belirteciyle gerçekleştirileceğini bildirdi.

DMM’den sahte bağlantılara karşı önemli uyarı

Sosyal medyada yaş doğrulama düzenlemesinin yaklaşmasıyla birlikte dolandırıcıların da harekete geçtiği tespit edildi. Vatandaşlarda panik oluşturmayı hedefleyen mesajlarla kullanıcıların sahte internet sitelerine yönlendirilmeye çalışıldığı belirtildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada vatandaşların şüpheli bağlantılara karşı dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Özellikle hesaplarının kapatılacağı yönünde gönderilen mesajların dolandırıcılık amacı taşıyabileceğine dikkat çekildi.

Yaş doğrulaması yalnızca e-Devlet üzerinden yapılacak

DMM’nin açıklamasına göre yeni düzenleme kapsamında sosyal medya kullanıcılarının yaş doğrulaması, e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak yaş doğrulama belirteci aracılığıyla gerçekleştirilecek. Bu sistemde sosyal medya platformlarına kullanıcıların kimlik bilgileri aktarılmayacak. Platformlara yalnızca kullanıcının belirlenen yaş sınırını karşılayıp karşılamadığına ilişkin bilgi iletilecek.

Yetkililer, vatandaşların yaş doğrulaması yaptıklarını iddia eden üçüncü taraf internet sitelerine kişisel bilgilerini girmemesi ve SMS ya da e-posta yoluyla gönderilen şüpheli bağlantılara tıklamaması gerektiğini hatırlattı.

Yeni hesaplar için 1 Kasım, mevcut hesaplar için 31 Mart 2027

DMM’nin paylaşımında yer alan bilgilere göre yaş doğrulama uygulaması, 1 Kasım 2026 itibarıyla yalnızca yeni açılacak sosyal medya hesapları için geçerli olacak. Mevcut hesaplar için doğrulama sürecinin ise 31 Mart 2027 tarihine kadar devam edeceği belirtildi.

Bu nedenle mevcut hesabının hemen kapatılacağını veya yaş doğrulamasının acilen yapılması gerektiğini belirten mesajların dikkatle değerlendirilmesi gerekiyor.

“Hesabınız kapatılacak” mesajlarına itibar etmeyin

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, vatandaşları panik oluşturarak kişisel ve finansal bilgileri ele geçirmeyi amaçlayan girişimlere karşı uyardı. Açıklamada, “Bugün doğrulamazsanız hesabınız kapatılacak” şeklindeki mesajlara kesinlikle itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Vatandaşların herhangi bir işlem yapmadan önce resmi kanalları kontrol etmeleri, şüpheli bağlantılardan uzak durmaları ve kimlik ya da finansal bilgilerini güvenilirliği doğrulanmamış sitelerle paylaşmamaları önem taşıyor.