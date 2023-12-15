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Sosyal medya fenomeni Ece Ronay gözaltına alındı

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay gözaltına alındı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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15 Aralık 2023 - 16:12
Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Ece Ronay eski eşinin işyerini kurşunlattığı iddiasıyla gözaltına alındı.

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