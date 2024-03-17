Sosyal medya ayağa kalktı! Instagram paylaşımı Emre Mor’un başını yaktı! Flaş kadro dışı kararı

Fenerbahçe’nin Pendikspor’u mağlup ettiği maçla ilgili yaptığı paylaşım nedeniyle Galatasaraylı taraftarların tepkisini çeken Emre Mor’la ilgili Fatih Karagümrük’ten flaş bir hamle geldi.
Fenerbahçe’de istediği forma şansını bulamadığı için Fatih Karagümrük’e sezon sonuna kadar kiralanan Emre Mor’un yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem olmuştu.
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Fatih Karagümrük takımı ilginç bir hamle yaparak Emre Mor’u kadro dışı bıraktı.
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KALP KOYUP, FENERBAHÇE MAÇINI PAYLAŞMIŞTI
Fatih Karagümrük’ün Konyaspor ile oynadığı maçta kadroya alınmayan Emre Mor’un belirli bir süreliğine kadro dışı bırakıldığı öğrenildi. Fatih Karagümrük’ün bu hamlesi sosyal medyada tepkiyle karşılandı.
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