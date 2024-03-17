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Sosyal medya ayağa kalktı! Instagram paylaşımı Emre Mor’un başını yaktı! Flaş kadro dışı kararı

Sosyal medya ayağa kalktı! Instagram paylaşımı Emre Mor’un başını yaktı! Flaş kadro dışı kararı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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17 Mart 2024 - 7:40

Fenerbahçe’nin Pendikspor’u mağlup ettiği maçla ilgili yaptığı paylaşım nedeniyle Galatasaraylı taraftarların tepkisini çeken Emre Mor’la ilgili Fatih Karagümrük’ten flaş bir hamle geldi.

Sosyal medya ayağa kalktı! Instagram paylaşımı Emre Mor'un başını yaktı! Flaş kadro dışı kararı - Sayfa 1

Fenerbahçe’de istediği forma şansını bulamadığı için Fatih Karagümrük’e sezon sonuna kadar kiralanan Emre Mor’un yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem olmuştu.

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Sosyal medya ayağa kalktı! Instagram paylaşımı Emre Mor'un başını yaktı! Flaş kadro dışı kararı - Sayfa 2

Fatih Karagümrük takımı ilginç bir hamle yaparak Emre Mor’u kadro dışı bıraktı.

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Sosyal medya ayağa kalktı! Instagram paylaşımı Emre Mor'un başını yaktı! Flaş kadro dışı kararı - Sayfa 3

KALP KOYUP, FENERBAHÇE MAÇINI PAYLAŞMIŞTI

Fatih Karagümrük’ün Konyaspor ile oynadığı maçta kadroya alınmayan Emre Mor’un belirli bir süreliğine kadro dışı bırakıldığı öğrenildi. Fatih Karagümrük’ün bu hamlesi sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

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Sosyal medya ayağa kalktı! Instagram paylaşımı Emre Mor'un başını yaktı! Flaş kadro dışı kararı - Sayfa 4

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Sosyal medya ayağa kalktı! Instagram paylaşımı Emre Mor'un başını yaktı! Flaş kadro dışı kararı - Sayfa 5
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Sosyal medya ayağa kalktı! Instagram paylaşımı Emre Mor'un başını yaktı! Flaş kadro dışı kararı - Sayfa 6
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Sosyal medya ayağa kalktı! Instagram paylaşımı Emre Mor'un başını yaktı! Flaş kadro dışı kararı - Sayfa 7
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Sosyal medya ayağa kalktı! Instagram paylaşımı Emre Mor'un başını yaktı! Flaş kadro dışı kararı - Sayfa 8
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Sosyal medya ayağa kalktı! Instagram paylaşımı Emre Mor'un başını yaktı! Flaş kadro dışı kararı - Sayfa 9
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Sosyal medya ayağa kalktı! Instagram paylaşımı Emre Mor'un başını yaktı! Flaş kadro dışı kararı - Sayfa 10
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Sosyal medya ayağa kalktı! Instagram paylaşımı Emre Mor'un başını yaktı! Flaş kadro dışı kararı - Sayfa 11
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Sosyal medya ayağa kalktı! Instagram paylaşımı Emre Mor'un başını yaktı! Flaş kadro dışı kararı - Sayfa 12
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