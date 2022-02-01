Songül Karlı’nın estetiksiz hali İbo Show’da yayınlandı! ‘Kendine ne yaptın?..’
İbo Show’a iki kostümle katılan Songül Karlı dekolte tercihiyle şaşırttı. Ekranda “Göğüs çatalı görülemez” iddialarına yanıt niteliğindeki tarzıyla gündeme gelen Songül Karlı’nın estetiksiz hali de İbo Show’un eski bölümlerinde gösterilirken ortaya çıktı.
İbo Show’a katılan Songül Karlı’nın eski hallerine programda yer verildi.
Son dönemde estetikli görüntüsüyle Seda Sayan’a benzetilen ve paylaştığı fotoğraflarda filtreyi abartan Songül Karlı’nın eski hallerini görenler şoke oldu.
İbrahim Tatlıses’in programına dekolteli tulum ve elbisesiyle çıkan Songül Karlı’nın eski hallerine de sosyal medyada yorum yağdı.
Songül Karlı’yı görenler “Kendine ne yapmışsın?” yorumlarında bulundu.
İşte o kareler…
Songül Karlı, geçtiğimiz aylarda oğlunun, “Hep bir yerlerin konuşuluyor” dediğini söylemiş ve gündem olmuştu…