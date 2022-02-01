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Songül Karlı’nın estetiksiz hali İbo Show’da yayınlandı!

Songül Karlı’nın estetiksiz hali İbo Show’da yayınlandı!
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02 Mart 2022 - 14:29

Songül Karlı’nın estetiksiz hali İbo Show’da yayınlandı! ‘Kendine ne yaptın?..’

İbo Show’a iki kostümle katılan Songül Karlı dekolte tercihiyle şaşırttı. Ekranda “Göğüs çatalı görülemez” iddialarına yanıt niteliğindeki tarzıyla gündeme gelen Songül Karlı’nın estetiksiz hali de İbo Show’un eski bölümlerinde gösterilirken ortaya çıktı.

Songül Karlı’nın estetiksiz hali İbo Show’da yayınlandı! ‘Kendine ne yaptın?..’ - Sayfa 1

İbo Show’a katılan Songül Karlı’nın eski hallerine programda yer verildi.

Songül Karlı’nın estetiksiz hali İbo Show’da yayınlandı! ‘Kendine ne yaptın?..’ - Sayfa 2

Son dönemde estetikli görüntüsüyle Seda Sayan’a benzetilen ve paylaştığı fotoğraflarda filtreyi abartan Songül Karlı’nın eski hallerini görenler şoke oldu.

Songül Karlı’nın estetiksiz hali İbo Show’da yayınlandı! ‘Kendine ne yaptın?..’ - Sayfa 3

İbrahim Tatlıses’in programına dekolteli tulum ve elbisesiyle çıkan Songül Karlı’nın eski hallerine de sosyal medyada yorum yağdı.

Songül Karlı’nın estetiksiz hali İbo Show’da yayınlandı! ‘Kendine ne yaptın?..’ - Sayfa 4

Songül Karlı’yı görenler “Kendine ne yapmışsın?” yorumlarında bulundu.

Songül Karlı’nın estetiksiz hali İbo Show’da yayınlandı! ‘Kendine ne yaptın?..’ - Sayfa 5

İşte o kareler…

Songül Karlı’nın estetiksiz hali İbo Show’da yayınlandı! ‘Kendine ne yaptın?..’ - Sayfa 6
Songül Karlı’nın estetiksiz hali İbo Show’da yayınlandı! ‘Kendine ne yaptın?..’ - Sayfa 7
Songül Karlı’nın estetiksiz hali İbo Show’da yayınlandı! ‘Kendine ne yaptın?..’ - Sayfa 8

Songül Karlı, geçtiğimiz aylarda oğlunun, “Hep bir yerlerin konuşuluyor” dediğini söylemiş ve gündem olmuştu…

Songül Karlı’nın estetiksiz hali İbo Show’da yayınlandı! ‘Kendine ne yaptın?..’ - Sayfa 9
Songül Karlı’nın estetiksiz hali İbo Show’da yayınlandı! ‘Kendine ne yaptın?..’ - Sayfa 10
Songül Karlı’nın estetiksiz hali İbo Show’da yayınlandı! ‘Kendine ne yaptın?..’ - Sayfa 11
Songül Karlı’nın estetiksiz hali İbo Show’da yayınlandı! ‘Kendine ne yaptın?..’ - Sayfa 12
Songül Karlı’nın estetiksiz hali İbo Show’da yayınlandı! ‘Kendine ne yaptın?..’ - Sayfa 13
Songül Karlı’nın estetiksiz hali İbo Show’da yayınlandı! ‘Kendine ne yaptın?..’ - Sayfa 14
Songül Karlı’nın estetiksiz hali İbo Show’da yayınlandı! ‘Kendine ne yaptın?..’ - Sayfa 15

Songül Karlı’nın estetiksiz hali İbo Show’da yayınlandı! ‘Kendine ne yaptın?..’ - Sayfa 17

Songül Karlı’nın estetiksiz hali İbo Show’da yayınlandı! ‘Kendine ne yaptın?..’ - Sayfa 18

Songül Karlı’nın estetiksiz hali İbo Show’da yayınlandı! ‘Kendine ne yaptın?..’ - Sayfa 20

Songül Karlı’nın estetiksiz hali İbo Show’da yayınlandı! ‘Kendine ne yaptın?..’ - Sayfa 27

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