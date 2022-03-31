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Son dakika… Türkiye’ye peş peşe müzakere teşekkürü!

Son dakika… Türkiye’ye peş peşe müzakere teşekkürü!
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31 Mart 2022 - 18:59

Son dakika… Türkiye’ye peş peşe müzakere teşekkürü!

Son dakika... Türkiyeye peş peşe müzakere teşekkürü

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg İstanbul’da düzenlenen barış görüşmelerinden dolayı Türkiye’ye teşekkür etti. Stoltenberg, ‘Türkiye’ye Ukrayna ile Rusya arasındaki barış görüşmelerine ev sahipliği yaptığı için teşekkür ederim’ dedi. Türkiye’nin müzakere sürecini başlattığı için çok önemli rol oynadığının altını çizen İtalya Başbakanı Draghi ise tüm ülkelerin bu yönde Türkiye ile iş birliği yapmaya hazır olduğunu söyledi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Ukrayna’daki savaş ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

Rusya’nın Ukrayna’daki bazı bölgelerden çekildiği yönündeki haberleri değerlendiren Stoltenberg, ‘İstihbaratımıza göre, Rus birlikleri geri çekilmiyor, yeniden konumlanıyor. Rusya, Ukrayna’nın doğusundaki Donbass bölgesindeki saldırısını yeniden toplamaya, ikmal etmeye ve güçlendirmeye çalışıyor’ dedi.

İstanbul’da düzenlenen barış görüşmelerine de değinen Stoltenberg ‘Türkiye’ye Ukrayna ile Rusya arasındaki barış görüşmelerine ev sahipliği yaptığı için teşekkür ederim’ dedi.

Yeni saldırıların gerçekleşebileceğinin altını çizen Stoltenberg şu ifadeleri kullandı;

‘Rusya, Kiev ve diğer şehirler üzerinde baskıyı sürdürüyor. Bu nedenle, ek saldırı eylemleri bekleyebiliriz.’

İTALYA’DAN TÜRKİYE MESAJI: ÖNEMLİ ROL OYNADI

Türkiye’nin Ukrayna’daki savaşa diplomatik çözüm bulma konusundaki önemine vurgu yapan bir başka açıklama da İtalya’dan geldi.

Türkiye’nin müzakere sürecini başlattığı için çok önemli rol oynadığının altını çizen İtalya Başbakanı Draghi, tüm ülkelerin bu yönde Türkiye ile iş birliği yapmaya hazır olduğunu söyledi.

TARİHİ GÖRÜŞMEYE İSTANBUL EV SAHİPLİĞİ YAPMIŞTI

Rus ve Ukrayna heyetleri salı günü Dolmabahçe’deki Çalışma Ofisi’nde bir araya gelmişti. Görüşmeden sonra iki ülkeden de barışa dair olumlu mesajlar yayınlanmış, silahların susması için umutlar yeşermişti.

DÖRDÜNCÜ YÜZ YÜZE GÖRÜŞME

Rusya-Ukrayna heyetleri arasında şimdiye kadar üç yüz yüze üç görüşme yapıldı. İlki 28 Şubat’ta Ukrayna ile Belarus sınırında Çernobil bölgesine yakın yerde gerçekleşti.

İkinci ve üçüncü yüz yüze temas 4 ve 7 Mart tarihlerinde bu sefer Polonya ile Belarus sınırına yakın Beloveş yerleşim birimi yakınında gerçekleşti.

Ardından müzakereler video konferans yoluyla devam etti. 14-21 Mart tarihleri arasında sayısı belirtilmeyen bir dizi video konferans yapıldı.

 

Son dakika... Türkiyeye peş peşe müzakere teşekkürü
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