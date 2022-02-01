Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Son dakika: Şehir savaşına hazırlanıyorlar!Rusya Suriyeli Savaşcı mı Topluyor?

Son dakika: Şehir savaşına hazırlanıyorlar!Rusya Suriyeli Savaşcı mı Topluyor?
2 views
07 Mart 2022 - 10:21

Son dakika haberi: Ukrayna’nın başkenti Kiev’i kuşatan ve şehir savaşına hazırlanan Rusya’nın, tecrübeli Suriyeli yabancı savaşçılar topladığı iddia edildi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de farklı ülkelerden 16 binin üzerinde yabancı savaşçının kendilerinin yanında savaşmak için başvurduğunu açıklamıştı.

Son dakika: Ukrayna’yı işgal girişimini sürdüren ancak istediği gibi ilerleyemeyen Rusya, yeni arayışlara yöneldi. Başkent Kiev’i kuşatan ve şehir savaşına hazırlanan Moskova’nın daha önce şehir savaşlarını tecrübe etmiş bazı Suriyeli yabancı savaşçıları Ukrayna’ya savaşmaya götürmek üzere topladığı iddia edildi.

 

 

 

SON DAKİKA | ÜST DÜZEY YETKİLİLERE DAYANDIRILIYOR

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, adı açıklanmayan üst düzey bazı Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberinde, Moskova yönetiminin Ukrayna’daki savaşın gidişatı doğrultusunda yeni yöntemler için arayışta olduğunu yazdı.

Gazeteye konuyu değerlendiren 4 ABD’li yetkili, başta Kiev olmak üzere Ukrayna’da şehir savaşlarının yaşanması ihtimalinin artması üzerine Rusya’nın Suriye’den yabancı savaşçı götürmek üzere bu kişileri topladığını iddia etti.

MAAŞ KARŞILIĞINDA SAVAŞ

Haberde, Rusya’nın Suriye’de şehir savaşlarında tecrübeli olan yabancı savaşçıları özellikle Kiev odaklı olarak topladığı ve bu kişilere belirli bir maaş karşılığında ve sınırlı süreyle sözleşme önerdiği ifade edildi.

ABD’li yetkililer, şu ana kadar bu süreçte kaç Suriyeli yabancı savaşçının toplandığı ya da bu kişilerin ne zaman Ukrayna’ya gönderileceği gibi detayların ise henüz net olmadığını belirtti.

 

 

 

UKRAYNA LEHİNE 16 BİN BAŞVURU

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de farklı ülkelerden 16 binin üzerinde yabancı savaşçının Ukrayna lehine savaşmak üzere başvuruda bulunduğunu açıklamıştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Visa ile Mastercard, Rusya’daki operasyonlarını askıya aldıVisa ile Mastercard, Rusya’daki operasyonlarını askıya aldı
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: Ülkemizin yeterli miktarda ayçiçek yağı stoku bulunmaktadırTarım ve Orman Bakanı Kirişci: Ülkemizin yeterli miktarda ayçiçek yağı stoku bulunmaktadır
Rusya-Ukrayna savaşı 11. günündeRusya-Ukrayna savaşı 11. gününde
SGK’dan son dakika uyarısı! E-Devlet’e girip mutlaka güncelleyinSGK’dan son dakika uyarısı! E-Devlet’e girip mutlaka güncelleyin
Kovid-19’da düşüş trendi devam edecekKovid-19’da düşüş trendi devam edecek
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Son dakika: Şehir savaşına hazırlanıyorlar!Rusya Suriyeli Savaşcı mı Topluyor?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Rusya’dan Geçici Ateşkes
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Visa ile Mastercard, Rusya’daki operasyonlarını askıya aldı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: Ülkemizin yeterli miktarda ayçiçek yağı stoku bulunmaktadır
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Rusya-Ukrayna savaşı 11. gününde
GÜNLÜK HABER AKIŞI
SGK’dan son dakika uyarısı! E-Devlet’e girip mutlaka güncelleyin
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kovid-19’da düşüş trendi devam edecek
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bakan Akar: İnsani yardım maksadıyla iki A400M uçağımızı Ukrayna’ya gönderdik
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Rusya, Mariupol ve Volnovaha’dan sivillerin tahliyesi için geçici ateşkes ilan etti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Jose Sosa ile görüntülenen gizemli güzel Fikret Orman’ın yeğeni Gamze Orman çıktı!
SON DAKİKA HABERLERİ
Visa ile Mastercard, Rusya’daki operasyonlarını askıya aldıMart 6, 2022-11:49 am
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: Ülkemizin yeterli miktarda ayçiçek yağı stoku bulunmaktadırMart 6, 2022-11:44 am
Rusya-Ukrayna savaşı 11. günündeMart 6, 2022-11:38 am
SGK’dan son dakika uyarısı! E-Devlet’e girip mutlaka güncelleyinMart 5, 2022-3:05 pm
Kovid-19’da düşüş trendi devam edecekMart 5, 2022-2:55 pm
Bakan Akar: İnsani yardım maksadıyla iki A400M uçağımızı Ukrayna’ya gönderdikMart 5, 2022-2:50 pm
Rusya, Mariupol ve Volnovaha’dan sivillerin tahliyesi için geçici ateşkes ilan ettiMart 5, 2022-2:49 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !