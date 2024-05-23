Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Son dakika… Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Son dakika… Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
3 views
23 Mayıs 2024 - 14:19

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizi yüzde 50’de sabit tuttu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), piyasaların beklediği şekilde haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmedi.

TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 50,00 olarak kaldı.

TCMB, bir önceki toplantısında da faiz oranında değişikliğe gitmemişti.

TCMB’nin bir sonraki toplantısı 27 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek.

PPK toplantısından sonra yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50’de sabit tutulmasına karar vermiştir.

Nisan ayında aylık enflasyonun ana eğilimi sınırlı bir zayıflama kaydetmiştir. Yakın döneme ilişkin göstergeler yurt içi talepte ilk çeyreğe kıyasla yavaşlamaya işaret etmiştir. Bununla birlikte, tüketim malı ithalatı nisan ayında artarak cari işlemler dengesindeki iyileşmeyi sınırlamıştır. Hizmet enflasyonundaki yüksek seyir ve katılık, enflasyon beklentileri, jeopolitik riskler ve gıda fiyatları enflasyonist baskıları canlı tutmaktadır. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının öngörüler ile uyumunu yakından takip etmektedir.

Parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. Kurul, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak politika faizinin sabit tutulmasına karar vermekle birlikte, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelemiştir. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon yılın ikinci yarısında tesis edilecektir.

Makroihtiyati çerçevede sadeleşme ve piyasa mekanizmasının işlevselliğini artırma amacı kapsamında, menkul kıymet tesisi uygulaması sonlandırılmıştır. Son dönem kredi büyümesi ve mevduat gelişmeleri göz önünde bulundurularak, makro finansal istikrarı koruyacak ve parasal aktarım mekanizmasını destekleyecek ek adımlar atılacaktır. Yurt içi ve yurt dışı yerleşiklerin Türk lirası finansal varlıklara talebiyle oluşan likidite fazlası ilave tedbirlerle sterilize edilecektir.

Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir.

Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacaktır.”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fatih, Karadeniz’de yeni sondaja başladı!Fatih, Karadeniz’de yeni sondaja başladı!
Sopayla döverek öldürüp, cesedini uçuruma attılar! Korkunç cinayeti itiraf ettilerSopayla döverek öldürüp, cesedini uçuruma attılar! Korkunç cinayeti itiraf ettiler
Teoman’dan Cumartesi Anneleri’ne destek!Teoman’dan Cumartesi Anneleri’ne destek!
Kahreden haber! 1 asker şehit oldu…Kahreden haber! 1 asker şehit oldu…
Bahçeli, Ülkü Ocakları ile bir araya gelecekBahçeli, Ülkü Ocakları ile bir araya gelecek
GÜNLÜK HABER AKIŞI
SİMAY OHARA “ZAMANIN ÇOĞUNU STRESLE GEÇİRİYORUZ: TİTREŞEN DUYGULARINIZLA DÜNYANIZI ŞEKİLLENDİRİN.”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Son dakika… Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Vuslat Doğan Sabancı ilk kez ortaya çıktı! Bot kazasında ölümden dönmüştü…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Tuba Büyüküstün Cannes Film Festivali’ne katıldı! Tarzı ile dillere düştü! Kombinine yorum yağdı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Onur Akay ‘mason’ demişti, saldırıya uğradı! “Kadir Doğulu için, tarikat için”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Everest’te kaybolan Kenyalı dağcıdan kötü haber
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kuşadası’nda kumar operasyonu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Fatih, Karadeniz’de yeni sondaja başladı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
ABD’ye kaçan Eylem Tok ve oğlu hakkında ‘kırmızı bülten’ kararı çıkarıldı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Abdulkadir Selvi’den Özgür Özel’e: Bu düpedüz AK Parti içine fitne sokmak demektir!
SON DAKİKA HABERLERİ
Son dakika… Merkez Bankası faiz kararını açıkladıMayıs 23, 2024-2:19 pm
Everest’te kaybolan Kenyalı dağcıdan kötü haberMayıs 23, 2024-1:22 pm
Kuşadası’nda kumar operasyonuMayıs 23, 2024-1:20 pm
Fatih, Karadeniz’de yeni sondaja başladı!Mayıs 23, 2024-1:16 pm
ABD’ye kaçan Eylem Tok ve oğlu hakkında ‘kırmızı bülten’ kararı çıkarıldı!Mayıs 23, 2024-11:53 am
Abdulkadir Selvi’den Özgür Özel’e: Bu düpedüz AK Parti içine fitne sokmak demektir!Mayıs 23, 2024-11:51 am
Kırmızı bültenle aranan iki uyuşturucu taciri İstanbul’da yakalandıMayıs 23, 2024-11:43 am

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !