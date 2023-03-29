Son dakika… İYİ Parti’den neden istifa etti? Ağıralioğlu açıklama yapıyor

Daha önce Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı seçim sürecini sert sözlerle eleştiren ve “Bu vebale ortak olmayacağım” diyen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, partisinden istifa etti.

İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu’nun açıklaması şu şekilde;

Siyasi bir mesuliyeti konuştum her zaman. Süreçlerle ilgili itirazlarım oldu. Geçen hafta irademizi beyan ettim. Şehit ailelerinden dua, kandilden beddua aldım. Dualar şerefimdir.

Bugün benim için siyasi mücadelem içerisinde partim ve partim içerisindeki pozisyonum partime yük olmaya başlamıştır, benim için zorunlu bir seçenek haline gelmişti istifa. Partimin ortay kararı olan Cumhurbaşkanlığı adaylığına imza atmadım, partinin bir oldu bittiye getirilerek bütün emeklerin heba edilmesine itiraz ettim, bu dayatmayı kabul edilemez bulduğumu ifade ettim, sonrasında da milletvekilliğine başvuru yapmadım.

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Açıklamalarımla partinin siyasi olarak mutabık kaldığı siyasi zemini gölgeler hale geldim.

Kuralsız, ahlaksız, ilkesiz kazanmaktansa, doğruluktan kaybetmeyi seçtim. İYİ Parti’yle siyasi birlikteliğimi nihayete erdiriyorum. Siyasete devam edeceğim

4 sefer görev değişikliğim oldu, 2’sini basından öğrendim. Basından öğrendiğinizde kendinizi çok değersiz hissediyorsunuz. Genel Başkan pazartesi günü randevu istedim. Detay vermedim. Sebebi şu; nihayetinde bir beraberliğimiz oldu, bize tercih edilen görevleri yaparken de milletimizi utandırmadığımı partime yük olmadığını düşünüyorum. Sözlerimle onların sokakta siyaset yapamaz yükü olmadım. Ne kabahat kusur varsa nefsime alıyorum. İYİ Parti hakarete uğramış insanların partisidir.

Genel başkan dahil ithamın iftiranın her yüküyle karşılaştı. Ben kem söz etmem, hukuk var. Beraber mücadele ettik. Bu mücadelede partiden ziyade içine düşürüldüğü durumdan ve bizi mecbur bırakan bu durumdan rahatsızım. Bir hayal kurduk. Bunu milletimizle buluşturmak basittir. Bu ucube sisteminde savrulmasıdır.

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Partimdeki arkadaşlarım beni artık kendilerine yük etmesinler isterim. Siyasi değerlendirmelerim münazaralarım olacaktır. Ben bu alanı partim adına boşaltıyorum. Bu süreç içerisinde özellikle itham gösterilmesini istediğim husus var. Ağıralioğlu Kılıçdaroğlu alevi olduğu için, Kürtlere karşı olduğu için de karşı çıktı” diyorlar. Kim diyorsa ki bunları namussuz alçaktır.

Yavuz Ağıralioğlu, Kürtlere, vatanına milletine bağlı olan Alevilere kurban olsun. Benim siyasi varlığımın merkezinde Türkiye Cumhuriyeti’nin ebedi varlığı, güçlü kalkınmış bir ülke, dünyanın rekabet edilemez kapasitesini eğitim marifetiyle birleştirmiş engellenemez bir kudretin ülkesi vardır. Bu hassasiyetimde devam edeceğim. Milletimin menfaatine sırtımı dönmeyeceğim. Hakkı hakkıma karışmış, benden yana hakkı olduğunu düşünen herkese hakkım helaldir.

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“PARTİMDEN HÜZÜNLE, ÜZÜNTÜYLE AYRILIYORUM”

İYİ Parti ailesine, bana gösterdikleri ilgiyle sonsuz teşekkür ediyorum. Siyaset böyle sıkıştığı zamanlarda yol ayrımına getiren şey söylediğimiz yol ayrımıdır. İlkelerimi çiğnerken millete sevgili olabilseydim yine bir ilkesizlik yapabilirdim. Sözüyle iradesini, iradesiyle birleştirmiş bir millet evladı. Partimden hüzünle, üzüntüyle ayrılıyorum.

Çok arzu ederim ki Türkiye’de ilkim kazanırsa kazansın yüzde 75- yüzde 25 bitsin. Farklılıkları yönetebilen iradeye gönlümü de oyumu da verdim demektir. Ben kazanacak olanların yüzde 90’ı hedeflemesini isterim. Siyaset kurumunun itibarı problem çözme kabiliyetindedir.

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Devlet başkanlığı hedefini bir şantaj haline getiren bir takım maddeleri Türk milletine dayatan münasebetsizliğin önüne geçmeliyiz. Biz şimdi bakmak olduğumuz şey şudur; Seçimin sonunda neyi destekleyecek, kime umut bağlayacak. Bütün bunları görebileceğimiz seçim sonucu bizim bundan sonraki mücadele alanımızı belirleyecektir.

“SUSMAM YÖNÜNDE TELKİNLER ALDIM”

Ben siyaseten şöyle telkinlerde bulundu arkadaşlarımız. Dediler ki biraz beklemek lazım. Benim hissiyatım şudur:; Şimdi susayım da kongre sürecinde konuşayım şeklindedir. Ben bu şekilde yapmayacağımı genel başkana söylemiştim. Susmak benim için kongre sürecinde pusul olmaktır.

BAŞKA BİR PARTİYE GEÇECEK Mİ?

Bana ulaşmış bana gelmiş bir teklif görüşme olmadı. Seçime 2 ay kala parti değiştirmenin söze zarar verdiği kanaatindeyim. Benim böyle bir gündemimin olmadığının bilinmesini isterim. Seçimden sonra daha sağlıklı değerlendireceğimi düşünüyorum. Vatanınıza bağlısınız, aidiyetiniz ne olursa olsun.

KAYNAK: www.cnnturk.com