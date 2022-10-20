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Son dakika… FETÖ’nün ‘Kasa Evi’ ortaya çıkartıldı! Boya kutularında milyonlar bulundu

Son dakika… FETÖ’nün ‘Kasa Evi’ ortaya çıkartıldı! Boya kutularında milyonlar bulundu
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20 Ekim 2022 - 13:14

FETÖ’nün güncel finans yapılanmasına yönelik 59 ilde 704 “mahrem kuryeye” operasyon düzenlenmiş 504 kişi de yakalanmıştı. Operasyonun İstanbul ayağında ise Başakşehir Kayaşehir’de FETÖ’nün tüm paralarının toplandığı bir kasa ev ortaya çıkarıldı. CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ’ın özel haberine göre operasyonda yaklaşık 12 milyon lira paraya el konuldu.

CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ’ın özel haberine göre, KOM Daire Başkanlığı’nın 8 ay önce başlattığı operasyonda, tam 20 milyon banka hesabı tek tek incelendi.

FETÖ’NÜN MAHREM KURYELERİ TESPİT EDİLDİ

Özel bir teknikle yapılan incelemelerde FETÖ’nün kullandığı gizli hesaplar tespit edildi. Bu hesaplara para taşıyan 704 kurye belirlendi.

 

Son dakika... FETÖnün Kasa Evi ortaya çıkartıldı Boya kutularında milyonlar bulundu

 

OPERASYONA DEVLETİN TÜM ORGANLARI KATILDI

FETÖ’nün güncel finans yapılanmasını deşifresi için TEM Daire Başkanlığı, İstihbarat Daire Başkanlığı, Siber Daire Başkanlığı MASAK ve Milli İstihbarat Teşkilatı’da destek verdi.

 

Son dakika... FETÖnün Kasa Evi ortaya çıkartıldı Boya kutularında milyonlar bulundu

 

FETÖ’NÜN “KASA EVİ” İSTANBUL’DA BULUNDU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri müthiş bir başarıya imza attı. FETÖ’nün tüm paralarının tutulduğu “Kasa Evin” Başakşehir Kayaşehir’de olduğunu belirledi.

BOYA KUTULARINDA MİLYONLARLA LİRA BULUNDU

Evin balkon kısmına yapılan özel bir bölmedeki boya kutuları çıkarıldı. İçerisine gizlenmiş yaklaşık 12 milyon lira ortaya çıkarıldı. Böylece FETÖ’ye büyük bir darbe vurulmuş oldu.

 

Son dakika... FETÖnün Kasa Evi ortaya çıkartıldı Boya kutularında milyonlar bulundu

 

“FETÖ’NÜN MAHREM KURYELERİ YAKALANDI”

Nihat Uludağ operasyona ilişkin “Operasyonlarda 543 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler FETÖ’nün mahrem kuryeleriydi. Bunların görevi ise gizli para taşımacılığı yapmaktı. İstanbul Kayaşehir’de FETÖ’nün ‘KASA Evi’ olarak kullanılan bir noktaya Operasyon düzenlendi. Operasyonda altında, Türk Lirası ve her cinsten dövizin bulunduğu para ele geçirildi. Toplamda 12 milyon lira ele geçirilmiş oldu. Bu paralar da FETÖ’nün kasasında tutuluyordu” ifadelerini kullandı.

 

Son dakika... FETÖnün Kasa Evi ortaya çıkartıldı Boya kutularında milyonlar bulundu

 

Uludağ, “Tam 20 milyon banka hesabı adım adım izlendi. FETÖ’nün mahrem kuryeleri, mahrem finansçıları tek tek tespit edildi ve eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi” dedi.

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