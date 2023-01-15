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Son dakika: Elazığ’da korkutan deprem

Son dakika: Elazığ’da korkutan deprem
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15 Ocak 2023 - 9:34

Son dakika haberine göre; Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Elazığ Valisi Toraman “Deprem sonrası olumsuz bir durum bildirilmedi” dedi.

AFAD’dan aktarılan habere göre; Elazığ’ın Sivrice ilçesinde saat 06:36’da 4.9 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 17.09 km olarak açıklandı.

 

Son dakika: Elazığda korkutan deprem

 

AFAD’DAN AÇIKLAMA

AFAD’dan yapılan açıklamada, “An itibariyle olumsuz bir ihbar bulunmamakta; ilgili birimlerimiz ile saha taramalarımız devam etmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Elazığ Valisi Ömer Toraman da “Deprem sonrası olumsuz bir durum bildirilmedi” açıklamasını yaptı.

 

Son dakika: Elazığda korkutan deprem

Deprem anı bir lokantanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

23 ARTÇI YAŞANDI

 

Yine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, depremin ardından 23 tane artıcı daha yaşandığı bildirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada da herhangi bir olumsuz ihbarın gelmediği ve ekiplerin sahada tarama çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

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