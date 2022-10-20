Son Dakika: Beşiktaş’ta Rachid Ghezzal sevinci ve Dele Alli kararı!

Beşiktaş’ta 7 maçlık aradan sonra Trabzonspor maçıyla 11’e dönen ancak zorlu karşılaşmada sakatlanan Rachid Ghezzal’ın iki hafta oynayamayacağı kaydedildi. Böylelikle Cezayirli yıldızın yine bir derbi olan Galatasaray maçıyla sahalara dönmesi bekleniyor.