Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Son dakika… Bakan Nebati’den enflasyon yorumu

Son dakika… Bakan Nebati’den enflasyon yorumu
3 views
03 Nisan 2023 - 11:58

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati “Bizler, asla kolaycılığa kaçmadan yüzeysel çözüm önerilerine kulak asmıyor, ülkemizin ve milletimizin menfaatlerini bütüncül bir anlayışla gözeterek ilerliyoruz. Üretim ve istihdam kaybına yol açmaksızın kararlılıkla adımlarımızı atmaya devam edecek, enflasyonu tedrici ve kalıcı bir şekilde indireceğiz” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mart ayı enflayon rakamlarının açıklanmasının ardından değerlendirmede bulundu. Sosyal medya platformu Twitter üzerinden açıklama yapan Bakan Nebati, enflasyonla mücadelenin sürdüğünü ve kalıcı, tedrici olarak inmeye devam edeceğini söyledi.

Bakan Nebati’nin açıklamaları şöyle:

2022 yılını, üst üste gelen ve çok boyutlu küresel krizlerin gölgesinde, maalesef yüksek enflasyon baskısıyla geçirdik. Yüksek enflasyonun yol açtığı negatif etkilerin elbette farkındayız. Bu sebeple enflasyonla mücadelemizden hiçbir şekilde taviz vermiyoruz.

Biz bir sorunu çözerken farklı sorunlara yol açmadan ilerlemeye özen gösteriyor, “enflasyon düşsün de işsizlik artarsa artsın, yatırım ve üretim gücümüz zayıflasa da olur” gibi bir kolaycılığa düşmeden, bütüncül ve vatandaşımızın menfaatine odaklı bir süreç yönetiyoruz.

Nitekim, küresel ekonomide birçok olumsuzluğun yaşandığı 2022 yılı Ekim ayında yüzde 85’lere kadar yükselen enflasyon, attığımız isabetli adımların etkisiyle düşüşe geçmiş, Mart 2023 itibarıyla yüzde 50,5 seviyesine kadar gerilemiştir.

Ancak asıl önemlisi, Türkiye, enflasyonda bu düşüşü kaydederken, yatırımda, istihdamda ve üretimde kayıplar yaşamamış, tam aksine, bu süreçte Cumhuriyet tarihimizin istihdam ve ihracat rekorları eş zamanlı olarak kırılmıştır. Ekonomimiz, dinamik yapısını, üretim artışlarını ve büyüme trendini enflasyonla mücadeleye kurban etmemiştir.

Bizler, asla kolaycılığa kaçmadan yüzeysel çözüm önerilerine kulak asmıyor, ülkemizin ve milletimizin menfaatlerini bütüncül bir anlayışla gözeterek ilerliyoruz. Üretim ve istihdam kaybına yol açmaksızın kararlılıkla adımlarımızı atmaya devam edecek, enflasyonu tedrici ve kalıcı bir şekilde indireceğiz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Liste çalışmalarında son durum ne? Dicle Canova son kulisleri aktardıListe çalışmalarında son durum ne? Dicle Canova son kulisleri aktardı
Otomobil dünyasında Togg rüzgarı: Dünyada bir ilkOtomobil dünyasında Togg rüzgarı: Dünyada bir ilk
Beşiktaş’ta Nathan Redmond, WhatsApp mesajlarını paylaştı!Beşiktaş’ta Nathan Redmond, WhatsApp mesajlarını paylaştı!
Yoğun bakımdaki babasının 10 milyon lirasını hesabına geçirdiYoğun bakımdaki babasının 10 milyon lirasını hesabına geçirdi
Altın fiyatlarında petrol ve Fed paradoksuAltın fiyatlarında petrol ve Fed paradoksu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Prof. Dr. Naci Görür’den yeni uyarı: En az deprem kadar ölüme neden olabilir
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Liste çalışmalarında son durum ne? Dicle Canova son kulisleri aktardı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Otomobil dünyasında Togg rüzgarı: Dünyada bir ilk
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Beşiktaş’ta Nathan Redmond, WhatsApp mesajlarını paylaştı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yoğun bakımdaki babasının 10 milyon lirasını hesabına geçirdi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Altın fiyatlarında petrol ve Fed paradoksu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ukrayna savaşında son durum: Rusya’nın en büyük korkusu… Kırım planı belli oldu!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mahkeme başkanından 3 kişiye silah çeken sanığa: Bir daha böyle şeyler yapma
GÜNLÜK HABER AKIŞI
‘Hudut güvenliği’ iddialarına yanıt! Bakan Akar: Hiçbir yasa dışı geçişe izin vermeyeceğimizi herkesin bilmesi lazım
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Son dakika… Bakan Nebati’den enflasyon yorumu
SON DAKİKA HABERLERİ
Kılıçdaroğlu’nun adaylığında saat belli oldu! İttifakı temsil eden partiler…Mart 22, 2023-2:52 pm
Emekli bayram ikramiyesine ‘zam’ görüşmesi! Masadaki rakam 5.500 TL…Mart 22, 2023-2:51 pm
Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö Ankara’da… Cumhurbaşkanı ErdoğanMart 17, 2023-3:27 pm
Fenerbahçe – Sevilla maçı sonrası çok konuşulan manşet!Mart 17, 2023-3:23 pm
Amerika’da gönüllere taht kuran Türk!Mart 17, 2023-3:20 pm
Kentsel dönüşüm kredisinin taksitleri ne kadar olacak?Mart 17, 2023-3:15 pm
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kararını imzaladıMart 10, 2023-2:33 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !