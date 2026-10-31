Somer Sivrioğlu’nun Avustralya’daki restoranına kayyum atandı: 72 milyon TL borç!

Ünlü şef ve MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu, bu kez özel hayatıyla değil, Avustralya’daki restoranında yaşanan mali krizle gündeme geldi. Sidney’de 2015 yılında açtığı Anason isimli restoran, vergi borçları nedeniyle kayyum yönetimine alındı. Restoranın Avustralya Vergi Dairesi’ne 2 milyon 60 bin Avustralya doları, yani yaklaşık 72,4 milyon TL borcu bulunduğu öğrenildi.

Televizyon ekranlarının tanınan isimlerinden Somer Sivrioğlu’nun Avustralya’daki işletmesiyle ilgili dikkat çeken gelişme yaşandı. Ünlü şefin Sidney kentinde faaliyet gösteren Anason restoranı, biriken vergi borçları nedeniyle kayyum yönetimine geçti.

Avustralya basınından Daily Telegraph’ın haberine göre restoranın Avustralya Vergi Dairesi’ne (ATO) olan borcu 2 milyon 60 bin Avustralya dolarına ulaştı. Söz konusu tutarın güncel kurla yaklaşık 72,4 milyon TL olduğu belirtildi.

SOMER SİVRİOĞLU’NDAN MALİ KRİZ AÇIKLAMASI

Konuyla ilgili gazeteye açıklamalarda bulunan Somer Sivrioğlu, yaklaşık beş yıldır ciddi finansal zorluklarla mücadele ettiklerini ifade etti. Ünlü şef, işletmenin başarılı olmasına rağmen zor bir dönemde hızla biriken vergi borçlarını ödeyemediklerini söyledi.

Sivrioğlu, yaşanan süreci şu sözlerle anlattı:

“Bu çok başarılı bir işletme, ancak ne yazık ki zor bir dönemde hızla biriken vergi borçlarımızı ödeyemedik. Gerçekten devam etmek istiyorum. Küçük işletme yapılandırmasına başvurduk ama başvurumuz reddedildi. Ardından 30 aylık bir geri ödeme planı için başvurduk ve bir yanıt almadan dört aydan fazla süre bekledik.”

RESTORAN FAALİYETLERİNE DEVAM EDİYOR

Yaşanan mali krize rağmen Anason restoranının faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi. İşletmenin tedarikçilerine, çalışanlarına veya diğer alacaklılarına borcu olmadığını savunan Sivrioğlu, tek borçlarının Avustralya Vergi Dairesi’ne bulunduğunu dile getirdi.

Ünlü şef, konuya ilişkin açıklamasında, “Tedarikçilerimize, personelimize ya da başka hiçbir alacaklıya tek kuruş borcumuz yok; tek borcumuz ATO’ya” ifadelerini kullandı.

Somer Sivrioğlu’nun Avustralya’daki restoranında yaşanan gelişme, ünlü şefin iş hayatını yeniden gündeme taşıdı. Yaklaşık 72,4 milyon TL’lik vergi borcu ve kayyum kararı, işletmenin geleceğine ilişkin merak uyandırdı.