Somer Sivrioğlu’na Eski Nişanlısının İhanet ve Tehdit İddiaları Soruldu!

MasterChef Türkiye’nin ünlü şefi Somer Sivrioğlu, eski nişanlısı Didem Belen’in ihanet ve tehdit iddialarıyla yeniden gündemde. Etiler’de görüntülenen Sivrioğlu’nun kendisine yöneltilen sorular karşısındaki tavrı dikkat çekti.

Ünlü şef Somer Sivrioğlu, geçtiğimiz haftalarda nişanlısı Didem Belen ile yollarını ayırmıştı. Ayrılığın ardından Belen’in sosyal medya üzerinden ortaya attığı ihanet ve tehdit iddiaları magazin dünyasında geniş yankı uyandırmıştı.

Sorulara yanıt vermedi, gülümseyerek uzaklaştı

İstanbul Etiler’de bir mekândan çıkarken basın mensupları tarafından görüntülenen Somer Sivrioğlu’na, eski nişanlısının açıklamaları soruldu.

İhanet ve tehdit iddiaları hakkında konuşması beklenen ünlü şef, sorulara yanıt vermek yerine yalnızca gülümsedi. Sivrioğlu, herhangi bir açıklama yapmadan otomobiline binerek bulunduğu yerden ayrıldı.

Didem Belen’den dikkat çeken iddialar

18 yıllık eşi Aslı Sencer’den boşandıktan sonra özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Sivrioğlu, Didem Belen ile nişanlanmış ve çift evlilik hazırlığına başlamıştı.

Ancak ilişkinin beklenmedik şekilde sona ermesinin ardından Belen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda ihanete uğradığını öne sürmüştü. Belen ayrıca eski nişanlısı tarafından tehdit edildiğini iddia etmişti.

Söz konusu iddialar henüz doğrulanmazken, Sivrioğlu’nun doğrudan bir açıklama yapmaması dikkat çekti.

Aşk ve emek sözleri yeniden gündemde

Somer Sivrioğlu’nun daha önce ilişkiler üzerine yaptığı açıklama da ayrılık sürecinin ardından yeniden gündeme geldi.

Ünlü şef, geçmişte yaptığı değerlendirmede, “Aşklar, şunlar bunlar gelip geçiyor da emek kalıcı. İnsan her zaman için en çok emeğini seviyor” ifadelerini kullanmıştı.

Sivrioğlu’nun ihanet ve tehdit iddialarına ilişkin sessizliğini sürdürüp sürdürmeyeceği merak konusu oldu.