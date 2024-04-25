SOLOTÜRK’ten Şehitler Abidesi’nde nefes kesen gösteri

SOLOTÜRK, Şehitler Abidesi’nde göz kamaştıran bir gösteriye imza attı.
Çanakkale Kara Savaşları’nın 109. yıl dönümü vesilesiyle, Türkiye ve pek çok ülkenin temsilcilerinin katılım gösterdiği Şehitler Abidesi’nde özel bir anma töreni gerçekleştirildi.
Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi SOLOTÜRK, etkinlik dahilinde Çanakkale Boğazı semalarında muhteşem bir uçuş sergiledi.
SOLOTÜRK’ün sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan ve kokpitten çekilmiş görüntülerin bulunduğu videoda ise şu duygu yüklü mesaj dikkat çekti:
“Dur yolcu. Sen şuanda üzerinde durduğun bu toprak parçasının, bir zamanlar büyük bir devrin son bulduğu yer olduğunu bilmiyor olabilirsin.
Eğil ve bu sessizliğe kulak ver; burası, bir ulusun kalbinin çarptığı yerdir.
Bu toprakları bizlere vatan kılan, başta Anafartalar Kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını, rahmet ve minnetle anıyor, saygıyla yad ediyoruz.”
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