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Şoke eden görüntüler! Selami Şahin hakkında olay iddia! AVM önünü mesken tutan Selami Şahin yoldan geçen kadınları ofisine davet ediyor!

Şoke eden görüntüler! Selami Şahin hakkında olay iddia! AVM önünü mesken tutan Selami Şahin yoldan geçen kadınları ofisine davet ediyor!
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28 Mart 2023 - 17:28

Magazin kulislerini karıştıracak olay! 74 yaşındaki ünlü sanatçı Selami Şahin’in ortaya çıkan görüntüleri ağızları açık bıraktı. Kadınlar Selami Şahin’den rahatsız! Unutulmaz şarkılarda imzası olan usta sanatçı Selami Şahin hakkında ortaya atılan iddialar şoke etti. Selami Şahin’in Etiler’deki ünlü bir AVM’nin önünü mesken tutup yoldan geçen kadınları sürekli ofisine davet etmesi, çevredekileri rahatsız ediyor. Kadınlarla flörtöz tavırlarla tanışmak için tokalaşan Selami Şahin, ellerini bırakmadığı kadınları garip tekliflerle ofisine kahveye davet ediyor. Kadınlarla görüntülerinin de çekildiği, 38 yıllık evli 3 çocuk babası olan Selami Şahin’in bu davranışı sonrası eşi Didem Şahin’in tavrı ise merak konusu oldu.

Seninle Başım Dertte, Gitme Sana Muhtacım ve Bulamazsın gibi onlarca unutulmaz aşk şarkılarına imza atan Selami Şahin cephesinden şaşırtan haber!

Şoke eden görüntüler! Selami Şahin hakkında olay iddia! AVM önünü mesken tutan Selami Şahin yoldan geçen kadınları ofisine davet ediyor!
Bunun nedeni ise Şahin’in yoldan geçen kadınlara karşı flörtöz tavırlar sergilemesi.

Şoke eden görüntüler! Selami Şahin hakkında olay iddia! AVM önünü mesken tutan Selami Şahin yoldan geçen kadınları ofisine davet ediyor!
Magazin kulislerini karıştıracak olay! 74 yaşındaki ünlü sanatçı Selami Şahin’in ortaya çıkan görüntüleri ağızları açık bıraktı.

 

Şoke eden görüntüler! Selami Şahin hakkında olay iddia! AVM önünü mesken tutan Selami Şahin yoldan geçen kadınları ofisine davet ediyor!
Unutulmaz şarkılarda imzası olan usta sanatçı Selami Şahin hakkında ortaya atılan iddialar şoke etti. Selami Şahin’in Etiler’deki ünlü bir AVM’nin önünü mesken tutup yoldan geçen kadınları sürekli ofisine davet etmesi, çevredekileri rahatsız ediyor.

Şoke eden görüntüler! Selami Şahin hakkında olay iddia! AVM önünü mesken tutan Selami Şahin yoldan geçen kadınları ofisine davet ediyor!
‘ELİNİ BIRAKMIYOR’

İsmini vermek istemeyen iki kadın GÜNAYDIN’a şu açıklamayı yaptı: “Selami Şahin her gün bize ya da yoldan geçen herhangi bir kadına elini uzatıp tanışıyor. Ama elinizi bir türlü bırakmıyor.

Şoke eden görüntüler! Selami Şahin hakkında olay iddia! AVM önünü mesken tutan Selami Şahin yoldan geçen kadınları ofisine davet ediyor!
Ofisine kahve içmeye davet ediyor, garip tekliflerde bulunuyor. Bu durumdan bıktık usandık, rahatsızız!”

Şoke eden görüntüler! Selami Şahin hakkında olay iddia! AVM önünü mesken tutan Selami Şahin yoldan geçen kadınları ofisine davet ediyor!
Şahin, 38 yıllık mutlu evliliği biliniyor.

Şoke eden görüntüler! Selami Şahin hakkında olay iddia! AVM önünü mesken tutan Selami Şahin yoldan geçen kadınları ofisine davet ediyor!
1985 yılında evlenen sanatçının üç çocuğu var.

Şoke eden görüntüler! Selami Şahin hakkında olay iddia! AVM önünü mesken tutan Selami Şahin yoldan geçen kadınları ofisine davet ediyor!

KAYRANK : sabah.com.tr

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