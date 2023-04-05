Siyasete atılıyorlar! İşte milletvekili aday adayı olan ünlüler

14 Mayıs seçimlerine günler kala birçok ünlü isim siyasete atıldı. İşte milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulunan ünlü isimler…
Spor spikeri Elif Buse Araç, CHP’den milletvekili adaylığı başvurusunda bulundu.
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Şarkıcı Faik Öztürk, İYİ Parti’den milletvekili aday adayı oldu.
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Oyuncu Filiz Taçbaş, CHP’den milletvekili adaylığı başvurusunda bulundu.
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Eski futbolcu Gökhan Zan, İYİ Parti’den milletvekili adaylığı başvurusunda bulundu.
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Gazeteci ve sunucu İrfan Değirmenci, TİP’den milletvekili aday adayı oldu.
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Oyuncu Kerem Fırtına, Yeşil Sol Parti’den milletvekili aday adayı oldu.
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Sosyal medya fenomeni Mehmet Ali Çatal, CHP’den milletvekili aday adayı oldu.
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Mehmet Aslantuğ, TİP’ten gelen milletvekili adaylığı teklifini kabul ederek başvuruda bulundu.
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Onur Akın CHP’den milletvekili adaylığı başvurusunda bulundu.
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Sanatçı Candan Erçetin CHP’den milletvekili aday adayı oldu.
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Gazeteci Hulki Cevizoğlu, AKP’den milletvekili aday adayı oldu.
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Eski futbolcu ve teknik direktör Ünal Karaman’da İYİ Parti Konya milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulundu.
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Oyuncu Serhat Özcan TİP’ten milletvekili aday adayı olacağını açıkladı.
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İlyas Salman, TKP’den milletvekili adaylığı başvurusunda bulundu.
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İbrahim Tatlıses AK Parti’den Şanlıurfa milletvekili adayı olmak için başvuruda bulundu. Tatlıses daha önceki seçimlerde de adaylık başvurusunda bulunmuş fakat listelerde yer alamamıştı.
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Davut Güloğlu, Yeniden Refah Partisi’nden milletvekili adaylığı başvurusunda bulundu.
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Sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık, İYİ Parti’den milletvekili aday adayı oldu.