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Siyasete atılıyorlar! İşte milletvekili aday adayı olan ünlüler

Siyasete atılıyorlar! İşte milletvekili aday adayı olan ünlüler
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05 Nisan 2023 - 15:02

14 Mayıs seçimlerine günler kala birçok ünlü isim siyasete atıldı. İşte milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulunan ünlü isimler…

Siyasete atılıyorlar! İşte milletvekili aday adayı olan ünlüler - Sayfa 1

Spor spikeri Elif Buse Araç, CHP’den milletvekili adaylığı başvurusunda bulundu.

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Siyasete atılıyorlar! İşte milletvekili aday adayı olan ünlüler - Sayfa 2

Şarkıcı Faik Öztürk, İYİ Parti’den milletvekili aday adayı oldu.

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Siyasete atılıyorlar! İşte milletvekili aday adayı olan ünlüler - Sayfa 3

Oyuncu Filiz Taçbaş, CHP’den milletvekili adaylığı başvurusunda bulundu.

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Siyasete atılıyorlar! İşte milletvekili aday adayı olan ünlüler - Sayfa 4

Eski futbolcu Gökhan Zan, İYİ Parti’den milletvekili adaylığı başvurusunda bulundu.

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Siyasete atılıyorlar! İşte milletvekili aday adayı olan ünlüler - Sayfa 5

Gazeteci ve sunucu İrfan Değirmenci, TİP’den milletvekili aday adayı oldu.

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Siyasete atılıyorlar! İşte milletvekili aday adayı olan ünlüler - Sayfa 6

Oyuncu Kerem Fırtına, Yeşil Sol Parti’den milletvekili aday adayı oldu.

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Siyasete atılıyorlar! İşte milletvekili aday adayı olan ünlüler - Sayfa 7

Sosyal medya fenomeni Mehmet Ali Çatal, CHP’den milletvekili aday adayı oldu.

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Siyasete atılıyorlar! İşte milletvekili aday adayı olan ünlüler - Sayfa 8

Mehmet Aslantuğ, TİP’ten gelen milletvekili adaylığı teklifini kabul ederek başvuruda bulundu.

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Siyasete atılıyorlar! İşte milletvekili aday adayı olan ünlüler - Sayfa 9

Onur Akın CHP’den milletvekili adaylığı başvurusunda bulundu.

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Siyasete atılıyorlar! İşte milletvekili aday adayı olan ünlüler - Sayfa 10

Sanatçı Candan Erçetin CHP’den milletvekili aday adayı oldu.

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Siyasete atılıyorlar! İşte milletvekili aday adayı olan ünlüler - Sayfa 11

Gazeteci Hulki Cevizoğlu, AKP’den milletvekili aday adayı oldu.

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Siyasete atılıyorlar! İşte milletvekili aday adayı olan ünlüler - Sayfa 12

Eski futbolcu ve teknik direktör Ünal Karaman’da İYİ Parti Konya milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulundu.

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Siyasete atılıyorlar! İşte milletvekili aday adayı olan ünlüler - Sayfa 13

Oyuncu Serhat Özcan TİP’ten milletvekili aday adayı olacağını açıkladı.

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Siyasete atılıyorlar! İşte milletvekili aday adayı olan ünlüler - Sayfa 14

İlyas Salman, TKP’den milletvekili adaylığı başvurusunda bulundu.

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Siyasete atılıyorlar! İşte milletvekili aday adayı olan ünlüler - Sayfa 15

İbrahim Tatlıses AK Parti’den Şanlıurfa milletvekili adayı olmak için başvuruda bulundu. Tatlıses daha önceki seçimlerde de adaylık başvurusunda bulunmuş fakat listelerde yer alamamıştı.

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Siyasete atılıyorlar! İşte milletvekili aday adayı olan ünlüler - Sayfa 16

Davut Güloğlu, Yeniden Refah Partisi’nden milletvekili adaylığı başvurusunda bulundu.

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Siyasete atılıyorlar! İşte milletvekili aday adayı olan ünlüler - Sayfa 17

Sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık, İYİ Parti’den milletvekili aday adayı oldu.

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