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SİYAD Ödülleri’ne ‘Kurak Günler’ damgası

SİYAD Ödülleri’ne ‘Kurak Günler’ damgası
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05 Nisan 2023 - 15:14
55’inci Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) Ödülleri töreninde Emin Alper’in “Kurak Günler” filmi 8 ödül aldı

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