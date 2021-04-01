Şişmanlar Bu Habere Çok Sevinecek

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01 Nisan 2021 - 21:36
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Dipoliz uygulaması ile kilo problemi yaşayanlar tek seansta 3-18 cm arası incelebilecek.

Kadın ya da erkek fark etmeksizin spor ve diyetle dahi gitmeyen bölgeleri , vücutta sarkmaya başlayan bölgeleri Dipoliz uygulaması ile sıkılaştırabilirsiniz.

Radyo frekans ve kızılötesi ışın dalgasıyla cilt altına 3mm inilerek yağ oluşumu ortadan kaldırılır.

Tüm yüzeye uygulanan Dipoliz, cilt ve cilt altı dokusunu gerginleştirir ve yeniler. Esnek bir yapı kazanan cilt, sizin genç görünmenizi sağlar

Gevşemiş, kırışmış ve sarkmış cilt dokusunu sıkılaştırarak gerer. Uygulama sonrası sonuç hemen gözlemlenir.

Uygulanan bölgede cilt hemen kendini toparlar ve sıkılaşır. Her yaşa her cinsiyete ve her cilt tipine uygulanabilir.

Karın bölgesinde oluşan deriyi sıkılaştırabilirsiniz. Kalça bölgesi , basen  sıkılaştırılmasının yanı sıra selülitlerden de kurtulabilirsiniz.

Dipoliz Hangi Bölgelere Uygulanabilir?

Dipoliz teknolojisini yüz, vücut ve cildin hemen hemen her bölgesine uygulanabilir. Yüz bölgesinde , sarkmış, sıkışmış ve kırışmış cildi yenileyerek toparlayabilirsiniz. Karın ve kalça bölgesinde kilo kayıplarına bağlı olarak ya da hamilelikte oluşan hafif sarkmaları yok ederek, cildi sıkılaştırır ve yeniler. Bununla beraber selülitlerinizden bu Renuvion sayesinde kurtulabilirsiniz. Bunların dışında ayrıca şu bölgelerde de uygulama yapılabilir,

  • Boyun ve gıdı bölgesi

  • Sırt bölgesi

  • Bel Bölgesi

  • Basen Bölgesi

  • Diz Bölgesi

  • Uyluk içi ve dışı

  • Deri altı ve üstü

  • Göğüs bölgesi

  • Kol Bölgesi

Ağrısız ve Ameliyatsız İncelmek Artık Mümkün

Dipoliz Teknolojisi Öncelikle ameliyattan korkanlar için basit ve kolay bir yöntemdir.

  • Ameliyat olmadan hızlı ve konforlu bir iyileşme süreci yaşarsınız.

  • İşlem öncesi ve sonrası cildinizdeki farklar gözle net bir şekilde görebilirsiniz.

  • Hızlı ve kısa sürede ciltte sıkılaşma ve toparlanma sağlar.

  • Krepli, sarkık cildi ortadan kaldırır ve cilt kalitesini arttırır.

  • Gergin ve elastik bir cilde sahip olursunuz.

  • Daha genç, dinamik ve doğal bir görüntü elde edersiniz

  • Vücut şekillendirmelerini kolay bir şekilde yapabilirsiniz.

  • Selülitleri yok edebilirsiniz.

  • Zayıflama ve hamilelikte oluşan hafif ve orta dereceli sarkmalardan kurtulabilirsiniz

  • Cilt dokularına zarar vermez

  • Ağrısı ve hızlı iyleşme süreci yaşanır

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