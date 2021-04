Şişmanlar Bu Habere Çok Sevinecek

Dipoliz uygulaması ile kilo problemi yaşayanlar tek seansta 3-18 cm arası incelebilecek.

Kadın ya da erkek fark etmeksizin spor ve diyetle dahi gitmeyen bölgeleri , vücutta sarkmaya başlayan bölgeleri Dipoliz uygulaması ile sıkılaştırabilirsiniz.

Radyo frekans ve kızılötesi ışın dalgasıyla cilt altına 3mm inilerek yağ oluşumu ortadan kaldırılır.

Tüm yüzeye uygulanan Dipoliz, cilt ve cilt altı dokusunu gerginleştirir ve yeniler. Esnek bir yapı kazanan cilt, sizin genç görünmenizi sağlar

Gevşemiş, kırışmış ve sarkmış cilt dokusunu sıkılaştırarak gerer. Uygulama sonrası sonuç hemen gözlemlenir.

Uygulanan bölgede cilt hemen kendini toparlar ve sıkılaşır. Her yaşa her cinsiyete ve her cilt tipine uygulanabilir.

Karın bölgesinde oluşan deriyi sıkılaştırabilirsiniz. Kalça bölgesi , basen sıkılaştırılmasının yanı sıra selülitlerden de kurtulabilirsiniz.

Dipoliz Hangi Bölgelere Uygulanabilir?

Dipoliz teknolojisini yüz, vücut ve cildin hemen hemen her bölgesine uygulanabilir. Yüz bölgesinde , sarkmış, sıkışmış ve kırışmış cildi yenileyerek toparlayabilirsiniz. Karın ve kalça bölgesinde kilo kayıplarına bağlı olarak ya da hamilelikte oluşan hafif sarkmaları yok ederek, cildi sıkılaştırır ve yeniler. Bununla beraber selülitlerinizden bu Renuvion sayesinde kurtulabilirsiniz. Bunların dışında ayrıca şu bölgelerde de uygulama yapılabilir,

Boyun ve gıdı bölgesi

Sırt bölgesi

Bel Bölgesi

Basen Bölgesi

Diz Bölgesi

Uyluk içi ve dışı

Deri altı ve üstü

Göğüs bölgesi

Kol Bölgesi

Ağrısız ve Ameliyatsız İncelmek Artık Mümkün

Dipoliz Teknolojisi Öncelikle ameliyattan korkanlar için basit ve kolay bir yöntemdir.