Sıradan bir paylaşım dünya çapında viral oldu: Meryem Cabbaroğlu şaşkınlığını anlattı

Kadınlar Voleybol 1’inci Ligi A Grubu’nda mücadele eden Bodrum Belediyesi Bodrumspor’un genç oyuncusu Meryem Cabbaroğlu, sosyal medya paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. 3 Ekim’de Karşıyaka ile oynanan karşılaşma öncesinde takımının formasıyla çekilen fotoğrafını paylaşan genç libero, kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısının ilgisini çekti.

Önce Türkiye’de yayılan, ardından dünya çapındaki farklı sayfalarda paylaşılan fotoğraf, genç sporcunun tanınmasını sağladı. Bir anda geniş kitlelere ulaşan paylaşımın ardından Meryem Cabbaroğlu, yaşanan süreci ve kariyer hedeflerini anlattı.

Fotoğrafını Tavuk Pilav Yerken Paylaştı

Fotoğrafının bu kadar büyük ilgi göreceğini tahmin etmediğini belirten Meryem Cabbaroğlu, paylaşımın oldukça sıradan bir anın ardından geldiğini söyledi. Genç voleybolcu, fotoğrafı arkadaşıyla tavuk pilav yerken paylaştığını ve sonrasında yaşananlara kendisinin de şaşırdığını dile getirdi.

Sosyal medyada içeriklerin çok kısa sürede yayılabildiğine dikkat çeken Cabbaroğlu, paylaşımının Türkiye sınırlarını aşarak dünya çapında gündem olmasını beklemediğini ifade etti.

Genç sporcu, yaşadığı şaşkınlığı şu sözlerle anlattı:

“Böyle bir şeyi beklemiyordum, şaşırdım. Sosyal medyada her şey bir anda yayılabiliyor. İyi ve kötü yorumlar da gelebiliyor. O yüzden okumamaya ve bakmamaya çalıştım. Ailem ve arkadaşlarımdan atanlar oldu. Beklemiyordum, ben bu fotoğrafı arkadaşımla tavuk pilav yerken paylaştım. Böyle bir şeyi kimse beklemiyordu.”

Fotoğrafın ardından çok sayıda yorum ve mesaj alan Meryem Cabbaroğlu, sosyal medyadaki ilginin beklenmedik olduğunu vurgularken odağını voleybol kariyerinde tutmaya çalıştığını da belirtti.

“Annem Rus, Babam Yozgatlı”

Genç voleybolcunun sosyal medyada gündeme gelmesinin ardından ailesi ve nereli olduğu da merak konusu oldu. Ankara’da doğup büyüdüğünü belirten Meryem Cabbaroğlu, annesinin Rus, babasının ise Yozgatlı olduğunu açıkladı.

Farklı kökenlerden gelen bir ailede büyüdüğünü anlatan genç sporcu, kendisini Ankaralı olarak gördüğünü söyledi.

Cabbaroğlu, bu konuyla ilgili olarak, “Bunu söylediğimde genelde insanlar şaşırıyor; annem Rus, babam Yozgatlı. Ben doğma büyüme Ankaralıyım. Kendimi Ankaralı hissediyorum diyebilirim” ifadelerini kullandı.

Ailesinin kökenleriyle ilgili açıklaması, genç voleybolcunun fotoğrafıyla başlayan gündemin ardından öne çıkan ayrıntılardan biri oldu. Ancak Cabbaroğlu için asıl öncelik, sosyal medyadaki popülerlikten ziyade sahadaki performansını geliştirmek ve takımına katkı sağlamak.

Hedefi A Milli Takım Formasını Giymek

Voleybol kariyerine Ankara’da başladığını belirten Meryem Cabbaroğlu, gelecek planlarını adım adım gerçekleştirmek istediğini söyledi. Uzun vadeli hedeflerden önce kısa vadeli başarılara odaklanmayı tercih ettiğini ifade eden genç libero, Bodrumspor’da takım arkadaşlarıyla birlikte başarılı ve sakatlıksız bir sezon geçirmek istediğini dile getirdi.

Cabbaroğlu, kariyer planlaması hakkında şunları söyledi:

“Uzun vadedeki planlardan ziyade kısa vadedeki planlara odaklanmayı daha çok seviyorum. Burada öncelikle takım arkadaşlarımla beraber sakatlık olmadan güzel bir sezon geçirmeyi düşünüyorum. Ardından adım adım devam etmeyi planlıyorum.”

Genç oyuncunun en büyük hedeflerinden biri ise Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı’nda forma giymek. Türk kadın voleybolcuların uluslararası alandaki başarılarını yakından takip ettiğini belirten Cabbaroğlu, milli takım oyuncularının kendisi için önemli örnekler olduğunu söyledi.

“Her Sporcunun Hayali Milli Takım Formasını Taşımak”

Türk kadın sporcuların yalnızca voleybolda değil, farklı branşlarda da önemli başarılara imza attığını vurgulayan Meryem Cabbaroğlu, bu başarıların gençlere ilham verdiğini ifade etti.

Voleyboldan boksa, yüzmeden okçuluğa kadar birçok alanda Türkiye’yi temsil eden kadın sporcuların genç kızlar için örnek oluşturduğunu belirten Cabbaroğlu, sporun insanlara kendi sınırlarını aşma cesareti verdiğine dikkat çekti.

Genç libero, “Milli takımdaki oyuncularımızın hepsi birer örnek. Çünkü Türk kadınını dünya çapında çok güzel temsil ediyorlar. Her sporcunun hayali milli takım formasını taşımak” dedi.

Kadın sporcuların elde ettiği başarıların genç nesiller üzerindeki etkisine de değinen Cabbaroğlu, başarılı sporcuların gençlere cesaret verdiğini ve hedeflerine ulaşabileceklerini gösterdiğini dile getirdi.

Genç Kızlara Örnek Olmak İstiyor

Meryem Cabbaroğlu, spor kariyerinde bireysel hedeflerinin yanı sıra gençlere örnek olmayı da önemsediğini belirtti. Başarıya ulaşmak isteyen gençlerin kendilerine konulan sınırlarla yetinmemesi gerektiğini ifade eden voleybolcu, sporun bu açıdan önemli bir rol üstlendiğini söyledi.

Cabbaroğlu, kadın sporcuların başarılarının genç kızlara yol gösterdiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Sınır sana çizilen bir şey değil, senin ulaşabileceğin bir şey mesajını veriyor ve cesaretin mirası oluyorlar. Bizim de önceliğimiz genç kızlara, gençlere iyi bir örnek olmak.”

Sosyal Medyadaki Şöhretten Çok Sahaya Odaklanıyor

Bir fotoğrafla dünya çapında tanınan Meryem Cabbaroğlu, sosyal medyada elde ettiği ilginin ardından kariyer hedeflerini yeniden gündeme taşıdı. Genç voleybolcu, Bodrumspor formasıyla başarılı bir sezon geçirmek, takımına katkı sağlamak ve ilerleyen dönemde milli takım formasını giymek istiyor.

Beklenmedik şekilde viral olan fotoğrafı, genç sporcunun daha geniş kitleler tarafından tanınmasına vesile oldu. Ancak Cabbaroğlu’nun açıklamalarında öne çıkan mesaj, bu ilgiden çok voleybol kariyerine ve gelecekte ulaşmak istediği hedeflere odaklanması oldu.

Fotoğrafıyla sosyal medyada gündem olan 20 yaşındaki Meryem Cabbaroğlu, “Annem Rus, babam Yozgatlı” sözleriyle dikkat çekerken, asıl hayalinin A Milli Kadın Voleybol Takımı’nda forma giymek olduğunu açıkladı.