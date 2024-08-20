Şinasi Günaydın’dan muhteşem bir defile

18 Ağustos 2024 tarihinde Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde Moda dünyasının önemli

isimlerinden Şinasi Günaydın’ın defilesi büyük bir coşkuyla gerçekleşti.

Etkinlik, ünlü koreograf Asil Çağıl’ın yaratıcı dokunuşlarıyla sahneye konuldu.Defile, moda severlerin ve basının yoğun ilgisiyle

karşılandı. Şinasi Günaydın, zarif ve yenilikçi tasarımlarıyla göz doldururken, Asil Çağıl’ın koreografisi

defileye dinamik bir hareket kazandırdı. Defilenin her aşaması, izleyicilere unutulmaz bir görsel şölen

sunarak, moda dünyasında ses getirecek bir etkinlik haline geldi.

Etkinlikte, Günaydın’ın en yeni koleksiyonu tanıtıldı. Koleksiyon, modern çizgiler ve geleneksel

unsurların harmanlandığı özgün tasarımlardan oluşuyor. Her bir parça, hem şıklığı hem de rahatlığı ile

dikkat çekti.Defilede Celal Tuğberk Kuzey , Mert Adak, Emir Ata,Umut Kızılkaya, Pınar Güve,Su Kaya ,

Aylin Şakacı,,Gökdeniz Kara, gibi tescilli modeller podyuma çıktı.

Defilenin finali, modacı Ali Günaydın’ın eşi Neslihan Günaydın ile birlikte iki oğlu Kaan ve Can

Günaydın’ın sahneye çıkmasıyla gerçekleşti.

Aile üyelerinin birlikte sahne alması, etkinliğe duygusal bir dokunuş ekleyerek izleyicilerden büyük bir alkış aldı.

Defilenin sonunda, tasarımcı Şinasi Günaydın ve koreograf Asil Çağıl, izleyicilerin yoğun alkışları eşliğinde sahneye çıkarak

katılımcılara teşekkür etti. Moda tutkunlarının beğenisini kazanan bu defile, katılımcılara ilham verici bir deneyim sundu.

Etkinlik, moda dünyasına yeni bir soluk getiren tasarımlar ve etkileyici koreografi ile hafızalarda yer etti.