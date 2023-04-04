Sinan Ateş dosyasına bakan savcının yetkileri mi kaldırıldı? Savcılıktan iddiaya yanıt geldi

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin soruşturmada önemli bir gelişmenin daha yaşandığı ortaya çıktı. Ateş soruşturmasına bakan Tolgahan Demirbaş’ı ikinci kez gözaltına almak isteyince izne çıkarılan savcı Ayhan Ay’ın dosyadaki yetkileri kaldırıldı. t24’te yer alan habere göre, soruşturma, dosyaya sonradan görevlendirilen savcı Durmuş Ali Kaya ile Başsavcıvekili Durdu Özer tarafından yürütülecek.

Doç.Dr Sinan Ateş’in geçen 30 Aralık Cuma günü Çukurambar’da silahla vurularak öldürülmesine ilişkin olarak yürütülen soruşturmada, bugüne kadar aralarında tetikçi Eray Özyağcı ile Özyağcı’yı kaçırmakla suçlanan eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş ve Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel’in de bulunduğu 21 kişi tutuklanmıştı. Soruşturma sürerken, eski Ülkü Ocakları genel merkez yöneticisi Tolgahan Demirbaş’ın gözaltına alındığı, ancak adliyeye getirilmeden savcılık kararıyla serbest bırakıldığı öğrenilmişti.

GÖREVDEN ALINDI

Bir süre Başsavcıvekili Özer koordinatörlüğünde savcılar Kaya ve Ay tarafından yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandığı ortaya çıktı. T24’ün edindiği bilgiye göre savcı Ay, dosyadaki yetkileri kaldırılarak, soruşturmadan alındı. Böylece dosyada görevli savcı sayısı ikiye düştü.

BAŞSAVCILIK İDDİALARI YALANLADI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayeti soruşturmasına bakan bir savcının dosyadaki yetkilerinin kaldırıldığına ilişkin iddianın gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Başsavcılığın soruşturmaya ilişkin bazı medya kuruluşlarında yayımlanan haberler üzerine yaptığı açıklamada, “soruşturmaya bakan bir savcının dosyadaki yetkilerinin kaldırıldığı haberinin gerçeği yansıtmadığı, soruşturmayı yürüten savcıların görevlerine devam ettiği” belirtildi.

Haberdeki aynı savcıya ilişkin “ikinci kez gözaltına almak isteyince izne çıkarılan” ifadesinin de gerçeği yansıtmadığı kaydedilen açıklamada, “soruşturmanın bir başsavcıvekili ve iki cumhuriyet savcısınca titizlikle yürütüldüğü” ifade edildi.

Başsavcılık ayrıca soruşturma şüphelisi Tolgahan Demirbaş‘ın ilk gözaltı tutanağının kaybolduğuna ilişkin haberlerin de gerçeği yansıtmadığını bildirdi.