Sinan Ateş Davasında Apple’dan Gelen Belgeler Avukatlara Verilmedi

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin davada yeni ve dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Dosyaları ayrılan avukat Serdar Öktem ve eski Ankara Cinayet Büro Amiri Mustafa Ensar Aykal’ın telefon şifrelerinin çözülmesi amacıyla Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi, ABD merkezli teknoloji devi Apple’a resmi yazı göndermişti.

Edinilen bilgilere göre Apple, 5 Ağustos 2025 tarihinde mahkemenin talebine yanıt olarak 2 sayfa yazı ve 1 adet flash bellek gönderdi. Bu belgeler, dava dosyasına girmesine rağmen avukatlara teslim edilmedi. Ateş ailesinin avukatları, Apple tarafından gönderilen evrakların UYAP sistemine işlenmesini ve kendilerine verilmesini talep etti. Ancak dosyada gizlilik kararı bulunmamasına rağmen bu talep mahkeme tarafından reddedildi.

Ateş ailesinin avukatlarından Şeyda Şahin, yapılan uygulamanın hukuka aykırı olduğunu savunarak sert bir açıklama yaptı:

“Mahkemeye ve dosyaya erişim hakkımıza getirilen bu sınırlama yasal değil ve oldukça şüpheli. Yargılama sürecinin başından beri adalet terazisi aleyhimize baskılanıyor. Evraklar kayboluyor, talepler reddediliyor, gerçeğin üstü örtülmeye çalışılıyor. Bizler susturulmak istendikçe hakikati daha yüksek sesle dile getireceğiz. Adaletin terazisi er ya da geç doğruyu gösterecektir.”

Avukatlar, hiçbir yasal gerekçe olmadan reddedilen taleplerinin ardından HSK, Baro ve Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulundu. Süreçte yaşanan bu gelişme, Sinan Ateş cinayeti davasının seyrini etkileyebilecek nitelikte görülüyor. Özellikle Apple’dan gelen belgelerin içeriğinin ne olduğu, davada önemli bir kırılma noktası olup olmayacağı merak konusu.