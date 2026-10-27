“Simit 20 TL, Ücreti Poşete Bırak” Demişti! Barış Sertkaya’dan Dikkat Çeken Açıklama

Simitçi Barış Sertkaya’dan Elazığlılara Teşekkür

Elazığ’da simit satarak geçimini sağlayan Barış Sertkaya, Kamu Personel Seçme Sınavı’na (KPSS) girmek için tezgâhını bıraktığı sırada yaptığı davranışla gündeme gelmişti. Tezgâhına “Simit 20 TL, ücreti poşete bırak, sınava gireceğim” notunu bırakan Sertkaya, sınav dönüşünde Elazığ halkının gösterdiği güvene ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sınava gireceği Elazığ Lisesi’nin önünde simit satan Sertkaya, sınav saatinin yaklaşması üzerine tezgâhının başında duracak birini bulamayınca simitlerini ve para poşetini geride bırakarak okulun yolunu tuttu.

“Elazığ Halkını Biliyorum”

Simit tezgâhına bıraktığı notla dikkat çeken Barış Sertkaya, yaptığı açıklamada Elazığ halkına güvendiğini belirtti. İnsanların kendisine karşı gösterdiği davranışın kendisini mutlu ettiğini ifade eden Sertkaya, aldığı ücretin beklediğinden fazla olduğunu söyledi.

Sertkaya, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Benim orada bırakma amacım, Allah’a emanet ettim. Elazığ halkını biliyorum, aldığı ücreti fazlasıyla içerisine bırakmışlardı. Herkese teşekkür ederim. Tanıyan veya tanımayan herkes bana dua etmişti.”

Sertkaya’nın sözleri, tezgâhını emanet ettiği vatandaşlara duyduğu güveni ve gördüğü desteğe yönelik teşekkürünü ortaya koydu.

“Helalinden Çalışmak En Güzelidir”

Geçimini simit satarak sağladığını belirten Barış Sertkaya, izinli olduğu günlerde çalışmaya devam ettiğini ifade etti. Ailesinden helal kazancın önemini öğrendiğini söyleyen Sertkaya, emeğiyle para kazanmayı tercih ettiğini vurguladı.

Sertkaya, açıklamasında cezaevinde bulunduğunu ve izinli olduğu günlerde simit sattığını da dile getirdi. Çarşamba günü yeniden teslim olacağını belirten Sertkaya, çalışmasının temel nedeninin geçimini sağlamak ve kimseye mahcup olmamak olduğunu söyledi.

“Helal Olsun, Üç Kuruş Olsun”

Çalışmanın ve alın teriyle kazanmanın kendisi için önemli olduğunu belirten Sertkaya, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

“Millete mahcup olmamak için mecbur çalışıyorum. Helalinden çalışmak en güzelidir. Biz ailemizden böyle gördük. Haramdan uzaklaşalım. Helal olsun 3 kuruş olsun.”

Barış Sertkaya’nın KPSS sırasında tezgâhını geride bırakması ve Elazığ halkına duyduğu güven, sınav günü yaşanan dikkat çekici olaylardan biri oldu. Sertkaya’nın açıklamaları da dayanışma, dürüstlük ve alın teriyle geçinmenin önemini bir kez daha gündeme taşıdı.