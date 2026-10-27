Simge Sağın’la 3 Aylık Aşkı Bitmişti! İlkay Şencan’dan Dikkat Çeken Sözler

Simge Sağın’la Ayrılan İlkay Şencan’dan Dikkat Çeken Açıklama

Şarkıcı Simge Sağın’ın DJ ve müzik prodüktörü İlkay Şencan ile yaşadığı kısa süreli aşk sona erdi. Yaklaşık üç ay süren ilişkileriyle magazin gündemine gelen ikilinin ayrılığının ardından Şencan, özel hayatına ilişkin soruları yanıtladı. Ünlü müzisyenin aşka kapılarını tamamen kapatmadığını belirten sözleri dikkat çekti.

“Benden Entrika Çıkmaz Ama Aşka Tövbe Etmedim”

Simge Sağın ile yollarını ayıran İlkay Şencan, kendisine yöneltilen aşk sorularına açıklık getirdi. Özel hayatını geride bırakarak işine odaklandığını belirten Şencan, gelecekte yeni bir ilişkiye kapalı olmadığının da mesajını verdi.

Şencan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Benden entrika çıkmaz ama aşka tövbe etmedim. İşimizdeyiz.”

Ünlü DJ’in sözleri, ayrılığın ardından yeni bir ilişki ihtimalini tamamen dışlamadığını gösterdi. Şencan, açıklamasıyla birlikte kariyerine odaklandığının da altını çizdi.

Üç Aylık Aşk Yaz Aylarında Sona Erdi

Simge Sağın ve İlkay Şencan’ın ilişkisi nisan ayında başlamış, yaz döneminde ise sona ermişti. Yaklaşık üç ay süren birliktelik, şarkıcının özel hayatına ilişkin gelişmeleri takip eden hayranlarının ilgisini çekmişti.

İlişkilerinin sona ermesinin ardından iki ismin de iş hayatlarına ağırlık verdiği belirtildi. Ayrılığın nedenine ilişkin ise taraflardan ayrıntılı bir açıklama gelmedi.

Simge Sağın’ın Özel Hayatı Yeniden Gündemde

Ünlü şarkıcı Simge Sağın, müzik kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da zaman zaman magazin gündeminde yer alıyor. İlkay Şencan ile yaşadığı ilişkinin sona ermesi ve Şencan’ın yaptığı son açıklama, ikilinin yeniden konuşulmasına neden oldu.

İlkay Şencan’ın “Aşka tövbe etmedim” sözleri, yeni bir ilişkiye kapılarını kapatmadığı şeklinde yorumlanırken, ünlü müzisyenin önceliğinin şimdilik işi olduğu mesajı öne çıktı.