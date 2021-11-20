Simge Sağın kasığına kadar yırtmacıyla nefes kesti! Cesur sahne kıyafetleri olay oldu!

Son dönemin en parlak isimlerinden olan Simge Sağın, ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu’nun tasarladığı elbise ile sahneye çıktı ve yürekleri ağza getirdi.

Kasığına kadar yırtmacı ile dudak uçuklatan Sağın, sahne performansıyla da dinleyecilerine keyifli bir gece yaşattı. Sahnede giydiği cesur kıyafetlerle dikkat çeken Sağın, birçok cesur fotoğrafını da takipçeleriyle paylaşıyor. Paylaşımlarına beğeni yağan güzel şarkıcının fiziği ise parmak ısırtıyor. İşte Simge Sağın birbirinden cesur sahne elbiseleri ve paylaşımları…