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Simge Sağın kasığına kadar yırtmacıyla nefes kesti! Cesur sahne kıyafetleri olay oldu!

Simge Sağın kasığına kadar yırtmacıyla nefes kesti! Cesur sahne kıyafetleri olay oldu!
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20 Kasım 2021 - 12:38

Simge Sağın kasığına kadar yırtmacıyla nefes kesti! Cesur sahne kıyafetleri olay oldu!

Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu’nun tasarladığı elbise ile sahneye çıkan çıkan güzel şarkıcı Simge Sağın, kasığına kadar yırtmacı ile nefes kesti.

Simge Sağın kasığına kadar yırtmacıyla nefes kesti! Cesur sahne kıyafetleri olay oldu! - Sayfa 1

Son dönemin en parlak isimlerinden olan Simge Sağın, ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu’nun tasarladığı elbise ile sahneye çıktı ve yürekleri ağza getirdi.

Simge Sağın kasığına kadar yırtmacıyla nefes kesti! Cesur sahne kıyafetleri olay oldu! - Sayfa 2

Kasığına kadar yırtmacı ile dudak uçuklatan Sağın, sahne performansıyla da dinleyecilerine keyifli bir gece yaşattı.

Simge Sağın kasığına kadar yırtmacıyla nefes kesti! Cesur sahne kıyafetleri olay oldu! - Sayfa 3

Sahnede giydiği cesur kıyafetlerle dikkat çeken Sağın, birçok cesur fotoğrafını da takipçeleriyle paylaşıyor.

Simge Sağın kasığına kadar yırtmacıyla nefes kesti! Cesur sahne kıyafetleri olay oldu! - Sayfa 4

Paylaşımlarına beğeni yağan güzel şarkıcının fiziği ise parmak ısırtıyor.

Simge Sağın kasığına kadar yırtmacıyla nefes kesti! Cesur sahne kıyafetleri olay oldu! - Sayfa 5

İşte Simge Sağın birbirinden cesur sahne elbiseleri ve paylaşımları…

Simge Sağın kasığına kadar yırtmacıyla nefes kesti! Cesur sahne kıyafetleri olay oldu! - Sayfa 6

Simge Sağın kasığına kadar yırtmacıyla nefes kesti! Cesur sahne kıyafetleri olay oldu! - Sayfa 8

Simge Sağın kasığına kadar yırtmacıyla nefes kesti! Cesur sahne kıyafetleri olay oldu! - Sayfa 17

Simge Sağın kasığına kadar yırtmacıyla nefes kesti! Cesur sahne kıyafetleri olay oldu! - Sayfa 16

Simge Sağın kasığına kadar yırtmacıyla nefes kesti! Cesur sahne kıyafetleri olay oldu! - Sayfa 19

Simge Sağın kasığına kadar yırtmacıyla nefes kesti! Cesur sahne kıyafetleri olay oldu! - Sayfa 20

Simge Sağın kasığına kadar yırtmacıyla nefes kesti! Cesur sahne kıyafetleri olay oldu! - Sayfa 22

Simge Sağın kasığına kadar yırtmacıyla nefes kesti! Cesur sahne kıyafetleri olay oldu! - Sayfa 25

Simge Sağın kasığına kadar yırtmacıyla nefes kesti! Cesur sahne kıyafetleri olay oldu! - Sayfa 33

Simge Sağın kasığına kadar yırtmacıyla nefes kesti! Cesur sahne kıyafetleri olay oldu! - Sayfa 43

Simge Sağın kasığına kadar yırtmacıyla nefes kesti! Cesur sahne kıyafetleri olay oldu! - Sayfa 57

 

 

 

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