Silahlı saldırı sonrası Meral Akşener’den ilk açıklama! “Korkmuyorum Recep Bey!”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kurşunlanan İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı önüne geldi.
Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde kendisine yönelik söylediği sözleri hatırlatarak, “Bu ucube sistemin devamı halinde, bugün bize yarın size… Akşener’i korkutacak adam anasının karnından doğmadı. Korkmuyorum Recep Bey!” dedi.
Akşener’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
“RECEP BEY’İN TEHDİDİ İLE PARTİMİZ KURŞUNLANMIŞTIR”
Seçime 1,5 ay kala ve Sayın Cumhurbaşkanı demem ama Cumhurbaşkanı böyle olmaz, Recep Bey’in tehdidi ile partimiz kurşunlanmıştır. Daha önce dedi ki bana bunlar iyi günlerin, linçe uğradım, evim basıldı, bu defa beni kendinle uğraştırma dedi; partimizin İstanbul İl Başkanlığı 2 yerinden kurşunlandı. Türkiye bir kabile devleti olamaz. Partilerin seçime 1,5 ay kala korkutulması kabul edilemez. Akşener’i korkutacak adam anasından doğmadı. Cenab-ı Hak’tan başka kimseden korkmam.
“14 MAYIS’TA SANDIĞA GİDECEKSİNİZ, BU PİS SİSTEMİ BİTİRECEKSİNİZ”
Evim basıldı beraat ettiler. Linçe uğradım beraat ettiler. Torunuma iftira attılar, beraat ettiler. Aziz milletim, bu ucube sistem süremez. Bugün bana, yarın size. 14 Mayıs’ta sandığa gideceksiniz, bu pis sistemi bitireceksiniz. Yanımda Ekrem başkan var. Seçimi iptal ettiler. Ben milletime güveniyorum.
“KILIÇDAROĞLU’NU CUMHURBAŞKANI SEÇECEKSİNİZ”
Kadın kardeşlerim sizlere sesleniyorum. Erkek siyasetçilere yapılmayan iğrençlik bana yapıldı. Eğer bu zulmün bitmesini istiyorsanız 14 Mayıs’ta oylarınızı Millet İttifakı’na oy vereceksiniz. Kılıçdaroğlu’nu Cumhurbaşkanı seçeceksiniz, İYİ Parti’yi birinci parti yapacaksınız. Işıklar söndüğünde evinden işe nasıl gidildiğini biliyorum. Bir lokantada yalnız yemek yiyorsanız başınıza neler geldiğinizi biliyorum.
“ETRAFINDAKİ YALAKA TAYFA YERİNE BİZE BAĞIRMAYA TERCİH EDİYOR”
Recep Bey size sesleniyorum. Devri iktidarınızda başıma gelmeyen kalmadı. 14 Mayıs’tan sonra iftiralar, hakaretler bitecek. Etrafındaki yalaka tayfa yerine bize bağırmaya tercih ediyor.