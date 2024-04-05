Sezen Aksu’nun sahneleri neden bıraktığı ortaya çıktı

Vazgeçtim, Belalım, Adı Bende Saklı, Unuttun Mu Beni, Keskin Bıçak, Firuze gibi onlarca şarkısı olan ünlü müzsiyen Sezen Aksu yıllardır sahnelerden uzak.
‘Minik Serçe’nin sahneleri bırakma sebebi hakkında daha önce de bazı açıklamalar olmasına rağmen Aksu’nun yakınlarından bir açıklama gelmemişti.
Konu hakkında Candaş Tolga Işık da açıklamalarda bulunmuş ve ülke bu haldeyken şarkı söyleyecek biri olmadığını belirtmiş, onun hayallerindeki Türkiye’nin bu olmadığını söylemişti.
EMEL MÜFTÜOĞLU SEZEN AKSU’NUN NEDEN SAHNELERDE OLMADIĞINI AÇIKLADI
Hayranları Sezen Aksu’nun sağlığından endişe ederken, Aksu’nun yakın arkadaşlarından Emel Müftüoğlu, Minik Serçe’nin neden sahnelerde olmadığını açıkladı.
Birkaç hafta önce Sezen Aksu’nun son halini paylaşan Emel Müftüoğlu herkesin kafasındaki soru işaretlerini sildi.
“EĞER BIRAKMASAYDI…”
Günaydın’dan Tuba Kalçık’a konuşan Emel Müftüoğlu, “Her sahneye çıkışında çok heyecanlanıp strese giriyordu. Eğer bırakmasaydı, sağlığı olumsuz etkilenecekti” açıklamasında bulundu.
Ayrıca Sezen Aksu’nun empati boyutunun çok yüksek olduğunu, sadece duygusal bir film izlerken bile ağlamaktan fenalaştığını ve hastanelik olduğunu da ekledi.
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