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Sezen Aksu’nun sahneleri neden bıraktığı ortaya çıktı

Sezen Aksu’nun sahneleri neden bıraktığı ortaya çıktı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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05 Nisan 2024 - 16:57
Türk müziğinin sevilen sesi Sezen Aksu, dillere destan olan şarkılarını seslendirdiği konserlerini artık düzenlemiyor. Sahnelerden uzaklaşan Minik Serçe’nin neden böyle bir karar aldığını arkadaşı Emel Müftüoğlu anlattı.
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Sezen Aksu'nun sahneleri neden bıraktığı ortaya çıktı 1

Vazgeçtim, Belalım, Adı Bende Saklı, Unuttun Mu Beni, Keskin Bıçak, Firuze gibi onlarca şarkısı olan ünlü müzsiyen Sezen Aksu yıllardır sahnelerden uzak.

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Sezen Aksu'nun sahneleri neden bıraktığı ortaya çıktı 2

‘Minik Serçe’nin sahneleri bırakma sebebi hakkında daha önce de bazı açıklamalar olmasına rağmen Aksu’nun yakınlarından bir açıklama gelmemişti.

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Sezen Aksu'nun sahneleri neden bıraktığı ortaya çıktı 3

Konu hakkında Candaş Tolga Işık da açıklamalarda bulunmuş ve ülke bu haldeyken şarkı söyleyecek biri olmadığını belirtmiş, onun hayallerindeki Türkiye’nin bu olmadığını söylemişti.

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Sezen Aksu'nun sahneleri neden bıraktığı ortaya çıktı 4

EMEL MÜFTÜOĞLU SEZEN AKSU’NUN NEDEN SAHNELERDE OLMADIĞINI AÇIKLADI

Hayranları Sezen Aksu’nun sağlığından endişe ederken, Aksu’nun yakın arkadaşlarından Emel Müftüoğlu, Minik Serçe’nin neden sahnelerde olmadığını açıkladı.

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Sezen Aksu'nun sahneleri neden bıraktığı ortaya çıktı 5

Birkaç hafta önce Sezen Aksu’nun son halini paylaşan Emel Müftüoğlu herkesin kafasındaki soru işaretlerini sildi.

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Sezen Aksu'nun sahneleri neden bıraktığı ortaya çıktı 6

“EĞER BIRAKMASAYDI…”

Günaydın’dan Tuba Kalçık’a konuşan Emel Müftüoğlu, “Her sahneye çıkışında çok heyecanlanıp strese giriyordu. Eğer bırakmasaydı, sağlığı olumsuz etkilenecekti” açıklamasında bulundu.

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Sezen Aksu'nun sahneleri neden bıraktığı ortaya çıktı 7

Ayrıca Sezen Aksu’nun empati boyutunun çok yüksek olduğunu, sadece duygusal bir film izlerken bile ağlamaktan fenalaştığını ve hastanelik olduğunu da ekledi.

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Sezen Aksu'nun sahneleri neden bıraktığı ortaya çıktı 8
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Sezen Aksu'nun sahneleri neden bıraktığı ortaya çıktı 9
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Sezen Aksu'nun sahneleri neden bıraktığı ortaya çıktı 10
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Sezen Aksu'nun sahneleri neden bıraktığı ortaya çıktı 11
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Sezen Aksu'nun sahneleri neden bıraktığı ortaya çıktı 12
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