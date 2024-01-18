Şeyma Subaşı’nın eski kocası Meedo’nun “Beni özledin mi?” mesajı gündem oldu

Acun Ilıcalı’nın eski eşi Şeyma Subaşı Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile 3 gün 3 gece süren görkemli bir düğünle evlenmişti. Ancak ünlü çiftin mutluluğu kısa sürdü.

Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi 29 Eylül’de tek celsede boşandı. Boşanmanın ardından farklı isimlerle adı anılan Şeyma Subaşı son olarak hakkında çıkan iddialara nokta koydu ve ‘Boşandığımdan beri 4 aydır belki daha fazla kimsenin elini bile tutmadım,flörtleşmedim, konuşmuyorum hiç kimseyle alakam yok’ dedi.