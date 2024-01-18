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Şeyma Subaşı’nın eski kocası Meedo’nun “Beni özledin mi?” mesajı gündem oldu

Şeyma Subaşı’nın eski kocası Meedo’nun “Beni özledin mi?” mesajı gündem oldu
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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18 Ocak 2024 - 15:52
Acun Ilıcalı’nın eski eşi Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi günler süren görkemli bir düğünle evlenmişti. Ancak Subaşı’nın mutluluğu beklediğinden kısa sürdü ve henüz evliliklerinin 4’üncü ayında boşandı. Şeyma Subaşı’nın eski kocası Meedo son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. ‘Beni özledin mi? mesajını görenler çok şaşırdı.

Şeyma Subaşı'nın eski kocası Meedo'nun "Beni özledin mi?" mesajı gündem oldu - Sayfa 1

Acun Ilıcalı’nın eski eşi Şeyma Subaşı Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile 3 gün 3 gece süren görkemli bir düğünle evlenmişti. Ancak ünlü çiftin mutluluğu kısa sürdü.

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Şeyma Subaşı'nın eski kocası Meedo'nun "Beni özledin mi?" mesajı gündem oldu - Sayfa 2

Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi 29 Eylül’de tek celsede boşandı. Boşanmanın ardından farklı isimlerle adı anılan Şeyma Subaşı son olarak hakkında çıkan iddialara nokta koydu ve ‘Boşandığımdan beri 4 aydır belki daha fazla kimsenin elini bile tutmadım,flörtleşmedim, konuşmuyorum hiç kimseyle alakam yok’ dedi.

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Şeyma Subaşı'nın eski kocası Meedo'nun "Beni özledin mi?" mesajı gündem oldu - Sayfa 3

Şeyma Subaşı’nın eski kocası Meedo bugün yaptığı bir paylaşımla gündem oldu. Instagram hesabından bir WhatsApp mesajı paylaşan Meedo ‘Beni özledin mi? mesajıyla gündem oldu.

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Şeyma Subaşı'nın eski kocası Meedo'nun "Beni özledin mi?" mesajı gündem oldu - Sayfa 4

Bu paylaşım bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından ‘Şeyma Subaşı’na gönderme’ olarak algılandı.

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