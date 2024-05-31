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Şeyma Subaşı’ndan yine seksi pozlar

Şeyma Subaşı’ndan yine seksi pozlar
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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31 Mayıs 2024 - 16:15

Şeyma Subaşı bir markanın çekimleri için küvette poz verdi.

Şeyma Subaşı gündemden düşmek bilmiyor. 33 yaşındaki güzel paylaştığı fotoğraflarla yine ortalığı kasıp kavurdu.

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Sır gibi saklanan bir çekim gerçekleştiren Subaşı’nın videosu ise çalıştığı prodüksiyon şirketi tarafından ‘Behold! She is coming soon’ (Dikkat edin. Yakında geliyor) notuyla paylaşıldı.

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Görüntülerde kimi zaman küvette poz veren kimi zamanda deniz kenarındaki seksi pozlarıyla konuşulan Subaşı’nın fotoğraflarını ise Onur Dağ çekti.

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Bold Agency’nin prodüksiyonunu yaptığı çekimler Çeşme’de gerçekleşti.

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