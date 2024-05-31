Şeyma Subaşı’ndan yine seksi pozlar

Şeyma Subaşı gündemden düşmek bilmiyor. 33 yaşındaki güzel paylaştığı fotoğraflarla yine ortalığı kasıp kavurdu.

Sır gibi saklanan bir çekim gerçekleştiren Subaşı’nın videosu ise çalıştığı prodüksiyon şirketi tarafından ‘Behold! She is coming soon’ (Dikkat edin. Yakında geliyor) notuyla paylaşıldı.

Görüntülerde kimi zaman küvette poz veren kimi zamanda deniz kenarındaki seksi pozlarıyla konuşulan Subaşı’nın fotoğraflarını ise Onur Dağ çekti.

Bold Agency’nin prodüksiyonunu yaptığı çekimler Çeşme’de gerçekleşti.