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Şeyma Subaşı, Manken Sevgilisi Marlon Teixeira’dan Ayrıldı!

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı, özel hayatı ve ilişkileriyle sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Daha önce iki evlilik yapan ve yaşadığı aşklar ile magazin basınında adından söz ettiren Subaşı, son olarak Brezilyalı manken Marlon Teixeira ile yaşadığı ilişkiyle dikkatleri üzerine çekmişti.

Bir süredir gözlerden uzak bir ilişki yaşayan Şeyma Subaşı ve Marlon Teixeira çifti, sosyal medya hesaplarında birbirlerini takip etmeyi bırakınca ayrılık iddiaları gündeme geldi. Özellikle Subaşı’nın geçmişte “Ruhum evli. O kişi ile evliyim.” diyerek aşkını ilan etmesi, takipçileri arasında büyük yankı uyandırmıştı. Ancak ünlü fenomenin mutluluğu uzun sürmedi ve ikili yollarını ayırma kararı aldı.

Şeyma Subaşı, daha önce de Fransız DJ Guido Senia ve Acun Ilıcalı ile olan ilişkileriyle gündemde kalmıştı. Her ayrılığında sosyal medyada geniş yankı uyandıran Subaşı, bu kez de Brezilyalı model Marlon Teixeira ile yaşadığı ilişkisinin bitişiyle magazin dünyasının konuşulan isimlerinden biri olmayı başardı.

Ayrılık sonrası Subaşı’nın takipçileri, ünlü fenomenin sosyal medya paylaşımlarına yoğun ilgi göstermeye devam ediyor. Şeyma Subaşı’nın hayatında yeni bir aşka yelken açıp açmayacağı ise merak konusu olmaya başladı. Marlon Teixeira ise ayrılıkla ilgili herhangi bir açıklama yapmazken, çiftin yeniden barışıp barışmayacağı da sevenleri tarafından yakından takip ediliyor.

Şeyma Subaşı, Manken Sevgilisi Marlon Teixeira’dan Ayrıldı!
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