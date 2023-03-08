SEYHAN SOYLU MAHKEME KARARIYLA CEM UZAN’IN YOUTUBE YAYINLARINA YASAK GETİRTTİ!

Genç Parti’nin kurucu başkanı Cem Uzan’ın seçim kampanyalarının kızıştığı dönemde yaptığı röportajlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a söylediği sözleri yargıya taşındı… Aktivist gazeteci Seyhan Soylu sosyal medyasından paylaştığı yazılarda Cem Uzan’ın Cumhurbaşkanına “galiz” ifadelerle hakaret edemeyeceğini, o makamın Atatürk’ün makamı olduğu için bir vatandaş olarak suç duyurusunda bulunacağını ifade etmiş, savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu…

8. Sulh Ceza Mahkemesine yaptığı suç duyurusu ve şikayeti hakimlikçe haklı bulunan Seyhan Soylu’nun talebi üzerine Cem Uzan’ın söz konusu yayınlarına erişim yasağı geldi… 8. Sulh Ceza Hakimliği Youtube yazı yazarak Cem Uzan’ın konuşmalarının kesilmesini talep etti. Ayrıca yayınlarda kullandığı cümlelerle ilgili de suç duyurusunda bulunup Cumhurbaşkanına hakaret suçu işlendiği tespit edildiği için soruşturma açılmasına karar verdi…

Seyhan Soylu savcılığa yaptığı bu suç duyurusunun sonuçlanmasıyla ilgili. “Türk Adaletine güvenim sonsuz. Cem Uzan haddini aşmıştır… Her zaman söyledim. Ben devletin bekasına ve Atatürk’ün oturduğu cumhurbaşkanlığı makamına saygılı bir insanım. O makamda kim oturuşa ona da saygı duyulması gerekir. Cem Bey sevdiğim bir insandır ama haddini aşan konuşmalarla cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etmiştir. Yargı gereğini yapmıştır… Türk Adaletine sonuna kadar güveniyorum… “

Türk Milleti adına verilen kararda:

Cem Uzan isimli şahıs tarafından “sapık adam”, “bunlar son vurgunları, bunlar sadece ve sadece para düşünen, kan içen mahlûklar haline gelmiş vaziyetteler”, “sensin şerefsiz”, “bak 85 milyon seni Kaddafiye benzetiyor mu benzetmiyor mu görürüm ben”, “hokkabaz”, “siz hırsızsınız” şeklindeki sözlerle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN’a hakaret edildiği görülmekle 5651 Sayılı Yasa kapsamında yasal şartları oluştuğundan talebin kabulüne dair aşağıdaki şekilde karar vermek gerekmiştir.

KARAR: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere; 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkındaki kanunun 9. maddesi uyarınca, talepte bulunanın 07/03/2023 tarihli dilekçesine konu BAŞVURUNUN KABULÜ İLE, (5651 Sayılı yasanın 9/3 maddesi gereğince, itirazda bulunanın dilekçesine ekli listede dökümü yapılan; https://www.youtube.com/watch?v=JvWODxsqNek https://www.youtube.com/watch?v=apISYmKuIVw https://youtu.be/kdTYTU_bBWU URL adreslerindeki İÇERİKLERİN ÇIKARILMASINA ve/veya BU İÇERİKLERE ERİŞİMİN ENGELLENMESİNE, Kararın, 5651 Sayılı Yasanın 9/5 maddesi gereğince, doğrudan Erişim Sağlayıcı Birliğine gönderilmesine, Kararın, 5651 Sayılı Yasanın 9/8 maddesi gereğince derhal, en geç 4 saat içinde erişim sağlayıcısı tarafından yerine getirilmesine, Kararın talep edene TEBLİĞİNE, Karardan bir suret ile dosyaya ibraz edilen video kayıtlardan birer kopya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilerek Cem UZAN isimli şahıs hakkında Cumhurbaşkanına Hakaret suçundan soruşturma yürütülmesi için İHBARDA BULUNULMASINA karar verilmiştir…

Seyhan Soylu şikâyete gittiği savcılıkta ne söylemişti:

” Kırmızı bültenle aranan Cem UZAN iltica ettiği Fransa’dan Tv kanalları ve YouTube, Instagram ve bilumum sosyal medya kanallarında Yaptığı röportajlarda TCK Madde 216 Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama Suçlarından, TCK 299 Cumhurbaşkanına Hakaret Suçlarından, TCK 301 Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama suçlarından, Halkı bölmek, ayrıştırmak, devlete karşı bas kaldırma, sokağa ve iç savaşa davet suçlarından kendisi hakkında SUÇ DUYURUSU ve aynı sıra Yaptığımız röportajları yapan kişiler ve kanal sorumluları tarafından yapılan röportajların derhal silinmesini, aksi takdirde erişim engeli yapılması için YARIN saat 14:00 ‘te İstanbul Çağlayan Adliyesinde hem Cem UZAN, hemde röportaj yaptığı YouTube ve tüm sosyal medya kanalları için erişim engeli talebimizi ve de Kırmızı bültenle aranan Cem Uzan’ın bundan sonra yapacağı Devleti, Devletin makamlarını, Halkı tahrik etmemesi ve ülkemizi koruma adına bundan sonraki yapacağı röportajlara engel olma adına tedbir kararı alınması, DAVA açmak için YARIN SAAT 14:00’te Çağlayan Asliyesinde SUÇ DUYURUSUN’da bulunuyoruz. Şunu da tüm takipçilerime arz etmek isterim. Bu ülke hepimizin Sn Cbk dâhil kimsenin tapulu malı ve makamları değil, fakat devletimizi ve bahse konu olan makamları korumak iktidar ve muhalefet liderlerinin, Türkiye cumhuriyetindeki her ferdin asli görevi ve de sorumluluğudur. Biliyorum bazılarınız yine şahsımı eleştirecek, belki de hakaret edeceksiniz, ben ne pahasına olursa olsun T.C bireysel vatandaşlık sorumluluğun gereği vatanıma karşı edimlerini yerine getirirken başımı dik eyle RABBİM diyerek dua etmeyi, tribünlere oynayarak körü -körüne salt iktidardan nefret söylemleri geliştirerek gitmesi için provokasyonu tercih edenlerden olmadım, olmayacağım. Yurt dışından ahkâm keserek geçmişte Siyonizmin TRÖST’lerinden bugünün kırmızı bülten aranan, mallarına, çıkarlarına kavuşmak için Halkı iç savaşa davet eden söylemlerde bulunan Cem UZAN hakkında SUÇ DUYURUSUNDA bulunuyoruz.”