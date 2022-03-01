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ŞEVVAL SAM’DAN KARADENİZ 2!

ŞEVVAL SAM’DAN KARADENİZ 2!
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18 Ağustos 2022 - 14:12

Türk müziğinin başarılı ismi Şevval Sam, 2008 yayınladığı Karadeniz albümünün ardından 14 yıl sonra Karadeniz 2 albümüyle bir kez daha sevenleriyle buluştu. 15 şarkıdan oluşan albümde çıkış parçası söz ve müziği Şevval Sam’a ait olan ‘Kopsun Bir Fırtına’ oldu. Albüm hakkında konuşan Sam, “Karadeniz 2, hem yerel hem şehirli bir albüm oldu. Zamansız ve her daim dinlenecek, güncelliğini hiç bir zaman yitirmeyecek bir albüm yaptığımızı düşünüyorum.” dedi. Eski ve yeni Karadeniz şarkılarından oluşan albümde Karadeniz müziğinin birbirinden önemli isimleri yer aldı. 

ŞAMPİYON TRABZON’A ÖZEL ŞARKI!

KARADENİZLİ ŞEVVAL!

Şevval Sam’ın 2021-2022 sezonunun şampiyonu Trabzonspor için bestelediği ve yorumladığı ‘Şampiyon Trabzonspor’ şarkısı da albümde yerini aldı. Güzel sanatçı şarkı için, “Bir Anadolu takımının şampiyonluğunun beni heyecanlandırması ve sevindirmesi bence şahane bir durum. Evet belki şarkı yazmayabilirdim ama ne diyeyim artık ben de bir taraftan ‘Fahri Karadenizli’ sayılabilirim öyle değil mi?” dedi. ‘Karadeniz 2’ bugün(19.08.2022) Kalan Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı. 

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