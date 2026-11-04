Şevket Çoruh 15 Yaş Küçük Eşiyle Davette! Görenler Yorum Yağdırdı

Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği Mesut Komiser karakteriyle hafızalara kazınan başarılı oyuncu Şevket Çoruh, bu kez özel hayatıyla magazin gündemine geldi. Ünlü oyuncu, 15 yaş küçük eşi Özge Turna ile katıldığı davette ilgi odağı oldu. Çiftin el ele verdiği pozlar sosyal medyada kısa sürede gündem yarattı.

Şevket Çoruh Eşi Özge Turna ile Davete Katıldı

Başarılı oyuncu Şevket Çoruh, önceki akşam düzenlenen özel bir davete eşi Özge Turna ile birlikte katıldı. Geceye el ele gelen çift, uyumları ve samimi tavırlarıyla dikkat çekti.

2018 yılında Özge Turna ile hayatını birleştiren Çoruh’un eşi, davetteki şıklığı ve güzelliğiyle beğeni topladı. Çiftin görüntüleri magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.

Aralarındaki 15 Yaş Farkı Gündem Oldu

Şevket Çoruh ile eşi Özge Turna arasındaki 15 yaş farkı da sosyal medyada konuşulan konular arasında yer aldı. Çiftin birlikte verdiği pozlara çok sayıda yorum yapılırken, ikilinin mutluluğu dikkatlerden kaçmadı.

Şevket Çoruh’un İlk Evliliğinden Bir Kızı Var

Özel hayatıyla da merak edilen Şevket Çoruh, daha önce kendisi gibi oyuncu olan Günay Karacaoğlu ile evlilik yaşamıştı. Bu evlilikten Gülenay adını verdiği bir kızı bulunan oyuncu, 2018 yılında Özge Turna ile yeniden nikâh masasına oturmuştu.

Şevket Çoruh’un eşiyle davette verdiği pozlar, magazin dünyasının konuşulan görüntüleri arasına girdi.