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Sevgilisiyle herkesin içinde öpüşen Işın Karaca eleştirilere kızdı! “Özel hayatım, size ne!”

Sevgilisiyle herkesin içinde öpüşen Işın Karaca eleştirilere kızdı! “Özel hayatım, size ne!”
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14 Temmuz 2022 - 13:21
Şarkıcı Işın Karaca, kendisinden 19 yaş küçük piyanist sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile Bodrum’da tatil yaparken görüntülendi. Plajdaki kalabalığı umursamadan öpüşen Işın Karaca’ya eleştiri mesajları yağdı. Gülşen’e söylediği sert sözlerle son dönem gündeme gelen Işın Karaca ise mesajlara sinirlenerek kızdı. Işın Karaca “Öptüğüm adam el alem değil, 3 yıldır beraber olduğum insan… Kısacası size ne!” dedi.
Sevgilisiyle herkesin içinde öpüşen Işın Karaca eleştirilere kızdı! "Özel hayatım, size ne!" - Sayfa 1

Şarkıcı Gülşen’in sahne kıyafetleriyle ilgili, “Ben de kız annesiyim. Her şeyin dozajını çok net bilmek gerekiyor hayatta” ifadeleriyle tepki çeken Işın Karaca, sevgilisi Can Yapıcıoğlu’yla öpüşürken çekilen fotoğraflarına yapılan yorumlara “Öptüğüm adam el alem değil, 3 yıldır beraber olduğum insan… Kısacası size ne!” diye yanıt verdi.

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Sevgilisiyle herkesin içinde öpüşen Işın Karaca eleştirilere kızdı! "Özel hayatım, size ne!" - Sayfa 2

Geçtiğimiz aylarda Gülşen’in giydiği sahne kıyafetlerini eleştiren Karaca’nın sevgilisini öptüğü görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu.

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Sevgilisiyle herkesin içinde öpüşen Işın Karaca eleştirilere kızdı! "Özel hayatım, size ne!" - Sayfa 3

Habertürk’ün haberine göre; Karaca, kendisine gelen eleştirilere, “Öptüğüm adam el alem değil. 3 yıldır beraber olduğum insan. Sahnede değil, gizli saklı plaj köşelerinde, gözden uzak ama kameraların yakaladığı bir açı! Yani özel hayatım! Kısacası size ne! Beni daha fazla konuşturmayın… Şiddetle tavsiyem olur!” şeklinde yanıt verdi.

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Sevgilisiyle herkesin içinde öpüşen Işın Karaca eleştirilere kızdı! "Özel hayatım, size ne!" - Sayfa 4

Ne olmuştu?
Karaca ünlü popçu Gülşen’in iddialı sahne kıyafetleriyle ilgili, “Şunu söylemem gerekiyor, ben de kız annesiyim. Ben Türkiye’de sanat yapıyorum. Her şeyin dozajını çok net bilmek gerekiyor hayatta. O da belirli bir normun içerisinde bu ülkeye göre hareket etmelidir diye düşünüyorum.” demişti.

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Sevgilisiyle herkesin içinde öpüşen Işın Karaca eleştirilere kızdı! "Özel hayatım, size ne!" - Sayfa 5

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Sevgilisiyle herkesin içinde öpüşen Işın Karaca eleştirilere kızdı! "Özel hayatım, size ne!" - Sayfa 6

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Sevgilisiyle herkesin içinde öpüşen Işın Karaca eleştirilere kızdı! "Özel hayatım, size ne!" - Sayfa 7

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Sevgilisiyle herkesin içinde öpüşen Işın Karaca eleştirilere kızdı! "Özel hayatım, size ne!" - Sayfa 8

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Sevgilisiyle herkesin içinde öpüşen Işın Karaca eleştirilere kızdı! "Özel hayatım, size ne!" - Sayfa 9

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Sevgilisiyle herkesin içinde öpüşen Işın Karaca eleştirilere kızdı! "Özel hayatım, size ne!" - Sayfa 10

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Sevgilisiyle herkesin içinde öpüşen Işın Karaca eleştirilere kızdı! "Özel hayatım, size ne!" - Sayfa 11

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Sevgilisiyle herkesin içinde öpüşen Işın Karaca eleştirilere kızdı! "Özel hayatım, size ne!" - Sayfa 12

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Sevgilisiyle herkesin içinde öpüşen Işın Karaca eleştirilere kızdı! "Özel hayatım, size ne!" - Sayfa 13

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Sevgilisiyle herkesin içinde öpüşen Işın Karaca eleştirilere kızdı! "Özel hayatım, size ne!" - Sayfa 14

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Sevgilisiyle herkesin içinde öpüşen Işın Karaca eleştirilere kızdı! "Özel hayatım, size ne!" - Sayfa 15

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Sevgilisiyle herkesin içinde öpüşen Işın Karaca eleştirilere kızdı! "Özel hayatım, size ne!" - Sayfa 16

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Sevgilisiyle herkesin içinde öpüşen Işın Karaca eleştirilere kızdı! "Özel hayatım, size ne!" - Sayfa 17

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Sevgilisiyle herkesin içinde öpüşen Işın Karaca eleştirilere kızdı! "Özel hayatım, size ne!" - Sayfa 18

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Sevgilisiyle herkesin içinde öpüşen Işın Karaca eleştirilere kızdı! "Özel hayatım, size ne!" - Sayfa 19

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Sevgilisiyle herkesin içinde öpüşen Işın Karaca eleştirilere kızdı! "Özel hayatım, size ne!" - Sayfa 20

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Sevgilisiyle herkesin içinde öpüşen Işın Karaca eleştirilere kızdı! "Özel hayatım, size ne!" - Sayfa 21

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