Sevgilisiyle herkesin içinde öpüşen Işın Karaca eleştirilere kızdı! “Özel hayatım, size ne!”

Şarkıcı Gülşen’in sahne kıyafetleriyle ilgili, “Ben de kız annesiyim. Her şeyin dozajını çok net bilmek gerekiyor hayatta” ifadeleriyle tepki çeken Işın Karaca, sevgilisi Can Yapıcıoğlu’yla öpüşürken çekilen fotoğraflarına yapılan yorumlara “Öptüğüm adam el alem değil, 3 yıldır beraber olduğum insan… Kısacası size ne!” diye yanıt verdi.

Habertürk’ün haberine göre; Karaca, kendisine gelen eleştirilere, “Öptüğüm adam el alem değil. 3 yıldır beraber olduğum insan. Sahnede değil, gizli saklı plaj köşelerinde, gözden uzak ama kameraların yakaladığı bir açı! Yani özel hayatım! Kısacası size ne! Beni daha fazla konuşturmayın… Şiddetle tavsiyem olur!” şeklinde yanıt verdi.

Ne olmuştu?

Karaca ünlü popçu Gülşen’in iddialı sahne kıyafetleriyle ilgili, “Şunu söylemem gerekiyor, ben de kız annesiyim. Ben Türkiye’de sanat yapıyorum. Her şeyin dozajını çok net bilmek gerekiyor hayatta. O da belirli bir normun içerisinde bu ülkeye göre hareket etmelidir diye düşünüyorum.” demişti.