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Sevgilisiyle aşka geldi: Şeyma Subaşı’nın çöl partisindeki seksi kostümleri olay yarattı

Sevgilisiyle aşka geldi: Şeyma Subaşı’nın çöl partisindeki seksi kostümleri olay yarattı
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06 Eylül 2022 - 15:37

Şeyma Subaşı, sevgilisi Meedo ile birlikte Burning Man’e katıldı. Festivalde aşka gelen Subaşı, bu pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü ismin partide giydiği farklı kostümler de dikkat çekti.

Sevgilisiyle aşka geldi: Şeyma Subaşı'nın çöl partisindeki seksi kostümleri olay yarattı - Sayfa 1

Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra aşk hayatıyla gündeme gelen Şeyma Subaşı bir küs bir barışık olduğu Mohammed Alsaloussi ile son dönemde yeniden birlikte.

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Sevgilisiyle aşka geldi: Şeyma Subaşı'nın çöl partisindeki seksi kostümleri olay yarattı - Sayfa 2

Aşıklar uzun zamandır tatildeydi.

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Sevgilisiyle aşka geldi: Şeyma Subaşı'nın çöl partisindeki seksi kostümleri olay yarattı - Sayfa 3

Şeyma Subaşı son olarak Meedo ile birlikte Burning Man’e katıldı.

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Sevgilisiyle aşka geldi: Şeyma Subaşı'nın çöl partisindeki seksi kostümleri olay yarattı - Sayfa 4

Burning Man Festivali’ne katılacağı için saçlarını rengarenk bir şekilde ördüren Subaşı daha önceki paylaşımında “En sevdiğim şehirlerden biri olan güzel Miami’den merhaba. Çılgın saçlarımdan anlayabileceğiniz gibi, yine Burning Man’e gidiyorum. Bu, festivale beşinci kez katılışım olacak, ama bu sefer benim için daha özel çünkü Meedo’m ile birlikte gidiyoruz. Dürüst olmak gerekirse onun için daha heyecanlıyım. Hepsi gibi bu da bizim için de çok güzel bir deneyim olacak.” açıklamasını yapmıştı.

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Sevgilisiyle aşka geldi: Şeyma Subaşı'nın çöl partisindeki seksi kostümleri olay yarattı - Sayfa 5

Festivalde aşka gelen ve ilginç fotoğraflarını paylaşan Subaşı, “Harika ve güzel anlar daha yaşadım… İşleri yapma şeklimiz çok güzeldi ve çok iyiydi… Evet ‘ iyi – eğlenceli ve doğru ‘ İşte böyle hissettim … Kendime saklayacağım ve herkesle paylaşmayacağım çok daha fazla düşünce… Bizimle çok gurur duyuyorum … Çok seviliyoruz. Sallandık! “ notunu düştü.

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Sevgilisiyle aşka geldi: Şeyma Subaşı'nın çöl partisindeki seksi kostümleri olay yarattı - Sayfa 6

İşte Şeyma Subaşı ve sevgilisinin festivalden özel kareleri…

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Sevgilisiyle aşka geldi: Şeyma Subaşı'nın çöl partisindeki seksi kostümleri olay yarattı - Sayfa 7
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Sevgilisiyle aşka geldi: Şeyma Subaşı'nın çöl partisindeki seksi kostümleri olay yarattı - Sayfa 8
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Sevgilisiyle aşka geldi: Şeyma Subaşı'nın çöl partisindeki seksi kostümleri olay yarattı - Sayfa 9
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Sevgilisiyle aşka geldi: Şeyma Subaşı'nın çöl partisindeki seksi kostümleri olay yarattı - Sayfa 10
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Sevgilisiyle aşka geldi: Şeyma Subaşı'nın çöl partisindeki seksi kostümleri olay yarattı - Sayfa 11
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Sevgilisiyle aşka geldi: Şeyma Subaşı'nın çöl partisindeki seksi kostümleri olay yarattı - Sayfa 12
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Sevgilisiyle aşka geldi: Şeyma Subaşı'nın çöl partisindeki seksi kostümleri olay yarattı - Sayfa 13
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Sevgilisiyle aşka geldi: Şeyma Subaşı'nın çöl partisindeki seksi kostümleri olay yarattı - Sayfa 14
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Sevgilisiyle aşka geldi: Şeyma Subaşı'nın çöl partisindeki seksi kostümleri olay yarattı - Sayfa 15
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Sevgilisiyle aşka geldi: Şeyma Subaşı'nın çöl partisindeki seksi kostümleri olay yarattı - Sayfa 16
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Sevgilisiyle aşka geldi: Şeyma Subaşı'nın çöl partisindeki seksi kostümleri olay yarattı - Sayfa 17
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Sevgilisiyle aşka geldi: Şeyma Subaşı'nın çöl partisindeki seksi kostümleri olay yarattı - Sayfa 18
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Sevgilisiyle aşka geldi: Şeyma Subaşı'nın çöl partisindeki seksi kostümleri olay yarattı - Sayfa 19
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Sevgilisiyle aşka geldi: Şeyma Subaşı'nın çöl partisindeki seksi kostümleri olay yarattı - Sayfa 20
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Sevgilisiyle aşka geldi: Şeyma Subaşı'nın çöl partisindeki seksi kostümleri olay yarattı - Sayfa 21
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Sevgilisiyle aşka geldi: Şeyma Subaşı'nın çöl partisindeki seksi kostümleri olay yarattı - Sayfa 22
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Sevgilisiyle aşka geldi: Şeyma Subaşı'nın çöl partisindeki seksi kostümleri olay yarattı - Sayfa 23
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Sevgilisiyle aşka geldi: Şeyma Subaşı'nın çöl partisindeki seksi kostümleri olay yarattı - Sayfa 24
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Sevgilisiyle aşka geldi: Şeyma Subaşı'nın çöl partisindeki seksi kostümleri olay yarattı - Sayfa 25
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Sevgilisiyle aşka geldi: Şeyma Subaşı'nın çöl partisindeki seksi kostümleri olay yarattı - Sayfa 26
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Sevgilisiyle aşka geldi: Şeyma Subaşı'nın çöl partisindeki seksi kostümleri olay yarattı - Sayfa 27
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Sevgilisiyle aşka geldi: Şeyma Subaşı'nın çöl partisindeki seksi kostümleri olay yarattı - Sayfa 28

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