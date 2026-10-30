Set aşkı gerçek oldu! Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş’tan sürpriz paylaşım

Yeraltı dizisinin başrol oyuncuları Devrim Özkan ile Deniz Can Aktaş hakkında bir süredir konuşulan aşk iddiaları, sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Devrim Özkan’ın sevgilisiyle birlikte paylaştığı romantik kare, ikilinin hayranlarının dikkatini çekti.

Son dönemin dikkat çeken genç oyuncularından Devrim Özkan, oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Daha önce Vatanım Sensin, Gelsin Hayat Bildiği Gibi ve Ne Gemiler Yaktım gibi yapımlarda rol alan Özkan, bir dönem Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile yaşadığı ilişkiyle de konuşulmuştu.

Aşk iddialarının adresi Yeraltı dizisi oldu

Torreira ile yollarını ayırmasının ardından Devrim Özkan’ın adı, meslektaşı Deniz Can Aktaş ile anılmaya başladı. İkilinin yakınlaşmasının birlikte rol aldıkları Yeraltı dizisinin setinde başladığı öne sürüldü.

Dizide Ceylan karakterini canlandıran Devrim Özkan ile Haydar Ali rolüne hayat veren Deniz Can Aktaş’ın ekrandaki uyumu, hayranlarının da dikkatinden kaçmadı. İkilinin set arkadaşlığının aşka dönüştüğü yönündeki iddialar bir süredir magazin gündeminde konuşuluyordu.

Beklenen romantik paylaşım geldi

Hakkında çıkan aşk iddialarıyla gündeme gelen Devrim Özkan, Deniz Can Aktaş ile birlikte çekilen romantik bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Deniz kenarında, dalgaların arasında yan yana poz veren ikilinin karesi kısa sürede ilgi gördü.

Özkan’ın paylaşımı, ikilinin aşk yaşadığı yönündeki iddiaları yeniden gündeme taşırken hayranlarından da çok sayıda yorum geldi. Böylece Yeraltı dizisinin başrol oyuncuları arasındaki yakınlık, sosyal medya paylaşımıyla magazin dünyasının en çok konuşulan konularından biri haline geldi.