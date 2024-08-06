Sertab Erener’den Erdoğan’a sokak hayvanları çağrısı!

Sanatçı Sertab Erener, sokak hayvanlarının öldürülmesini öngören yasaya karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrıda bulundu.

Erener, “Rica ediyorum, 4 yılı bize verin ki sokak hayvanlarına bu barınakları yaptırıp oralarda yaşatalım” dedi.

Nişantaşı’nda gazetecilere konuşan Erener, “Sayın Cumhurbaşkanım, bu sabah bir metin yazarak videoya alıp size seslenmek istemiştim ama gazeteciler çıktı karşıma, şimdi söylemek istiyorum. Önümüzde 4 yıl var ve bu yasa 4 yılı kapsıyor. Hayvanları, Türkiye’nin onlarca ilinde ve ilçesinde olmayan barınaklara, olmayan bir yere toplamamıza imkân yok. Bu 4 yılı bekleyelim, biz hayvanseverler elinden geleni yapsın. Sizler de merhametlisiniz, bizler de merhametliyiz. O zaman el ele verelim, olması gereken gibi davranalım. Rica ediyorum, 4 yılı bize verin ki sokak hayvanlarına bu barınakları yaptırıp oralarda yaşatalım” ifadelerini kullandı.

SERTAB ERENER KİMDİR?

Sertab Erener, 4 Aralık 1964 tarihinde İstanbul’da doğdu. Türk şarkıcı ve şarkı yazarı olan Erener, koloratur soprano türündeki sesiyle dikkat çekti.

İstanbul Belediye Konservatuvarı’nda başladığı müzik eğitimine İstanbul Devlet Konservatuvarı’nda devam etti.

Kariyerine Sezen Aksu’nun vokalisti olarak başlayan Erener, Aksu’nun desteğiyle 1992 yılında çıkardığı “Sakin Ol” albümüyle büyük bir çıkış yaptı.

1990’lar boyunca “Lâ’l” (1994), “Sertab Gibi” (1997) ve “Sertab Erener” (1999) albümleriyle Türk pop müziğine önemli katkılarda bulundu.

2003 yılında “Everyway That I Can” şarkısıyla Eurovision Şarkı Yarışması’nda Türkiye’ye ilk birinciliği kazandırarak uluslararası alanda da tanındı.

Sertab Erener, kariyeri boyunca birçok hit şarkıya imza attı ve çeşitli ödüller kazandı. Müzik kariyerinin yanı sıra seslendirme yönetmenliği de yapmakta.