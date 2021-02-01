Serhat Koçkar’ın Sahip Olduğu Otel Davalık Oldu

Süper Kulüp’ün haberine göre Bodrum’un Güvercinlik Koyu’nda Serhat Otelcilik şirketinin sahibi Serhat Koçkar’ın sahibi olduğu Bodrum Lujo Otel, 170 milyon dolarlık bir yatırımla kapılarını 2018 yılında açılmıştı.

REKLAMLARI İZİNSİZ KULLANDILAR

Bodrum Güvercinlikte 2018’de 170 Milyon dolar yatırımla inşaatı tamamlanan Lujo otele Türkiye’nin ilk drone pilotlarından Anıl Elçi tarafından içeriklerinin izinsiz kullanılması ve ödeme yapılmaması sebebi ile 2 Milyon TL değerinde Fikri Mülkiye ve Mali Hakları ihlali ve tazminat istemi ile Antalya 3.Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

Ayrıca Anıl Elçi içeriklerinin ETS tur ve dünya genelinde bir çok tur şirketlerinde pazarlama ve reklam faaliyetlerinin yapıldığı gerekçesi ile otelin ticari defterlerinin mahkeme üzerinden müzekkere ile alınmasını ve yaşanan itibar ve mali zararlarının tarafına bilirkişi ile tesbit edilip ödenmesini talep etti.

MERMER TOZUYLA BEYAZ DENİZ KUMU YAPTILAR

Geçtiğimiz yılda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün Lujo otele yapılan incelemeler sonrası kumun içerisinde yüzde 55 oranında mermer tozu olduğu gerekçesiyle 270 bin lira ceza şoku yaşamıştı. Lujo Otel’de mermer tozlu beyaz kumların kimler tarafından satıldığı, satılırken analiz raporlarından insan sağlığına zararı yok raporlarının olup olmadığı ise merak konusu oldu.

Muğla’nın Bodrum ve Milas ilçelerindeki bazı oteller sahillere beyaz kum sermeye başladı.

Pina yarım adasında bir otelin sahile serdiği beyaz kumların yüzde 55’i mermer tozu çıktı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ise otele 270 bin lira ceza uyguladı.

Geçtiğimiz yıl Bodrum’u Maldivlere çevirmek isteyen bazı oteller sahillere beyaz kum sermeye başlamıştı. Otellerin serdiği beyaz kumlar mermer tozu çıkınca Bodrum Belediyesi, Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından şok baskınlar yapılarak kumlar kaldırılmış ve otellere para cezası uygulanmıştı. Yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte sahillere tekrar beyaz kum sermek isteyen oteller denetlenmeye başlandı.

YÜZDE 55’İ MERMER TOZU ÇIKTI

Pina yarım adasından lüks bir otel sezon yaklaştığı için sahile beyaz kum sermeye başladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine otele giden Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri, kumdan numune alarak analize gönderdi. Yaklaşık 10 günde analiz edilen beyaz kumun içerisindeki maddeler teker teker incelendi. Yapılan incelemeler sonrası ise korkunç gerçek ortaya çıktı. Kumun içerisinde yüzde 55 oranında mermer tozu olduğu öğrenildi.

İŞLEM BAŞLATILDI

Yapılan incelemelerin ve mermer tozunun çıkmasının ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü harekete geçerek otele 270 bin lira para cezası uyguladı. Kumların sahilden kaldırılması için ise çalışma başlatılacağı öğrenildi.

KİM SATIYOR?

Öte yandan mermer tozlu beyaz kumların kimler tarafından satıldığı, satılırken analiz raporlarından insan sağlığına zararı yok raporlarının olup olmadığı ise merak konusu oldu. Vatandaşlar ise kumu satanların da incelemeye alınmasını istedi.

BODRUM’UN DOĞALLIĞINA AYKIRI

Yapılan çalışmaların Bodrum’un doğallığına aykırı olduğunu belirten Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Genel Sekreteri Orhan Kavala, “Kuvars kumu denilen mermer tozu kullanılmaya çalışılmakta. Bunun kullanılması yasal olarak da mümkün değildir. Buna rağmen göze hitap eden, müşteriyi cezbeden bembeyaz kumsalları olan plajlar yapılmaya çalışılmaktadır. Bu yapılan işin Bodrum’un doğallığına uymadığı, dolayısı ile bunu yapmamalarını ve bulundukları bölgelerdeki plajların Bodrum’un doğal ürünleri ile güzelleştirerek düzenlemelerini ve insan sağlığını ön planda tutmalarını rica ediyorum” dedi.

CİĞERLERE YAPIŞIYOR

Mermer tozlu ciğerlere hemen yapıştığı ve kanserojen madde içerdiği öğrenildi. Denizle temas ettiği anda, betonlaşmaya yol açtığı deniz canlılarını ise yok ettiği ortaya çıktı.

Kaynak: https://www.superkulup.com/unlu-is-adami-serhat-kockarin-sahibi-oldugu-lujo-hotele-2-milyonluk-dava-acildi.html